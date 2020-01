Rees. Der Reeser Sitzungskarneval wird traditionsgemäß in Bienen eröffnet, dicht gefolgt von Haffen. Auch im Festzelt am Westring wird wieder gefeiert.

Rees: Hier wird Karneval gefeiert – los geht’s am 18. Januar

Die Karnevalisten agieren im Verborgenen, denn die Uhr tickt, der Sitzungskarneval beginnt in Kürze, die ersten Kartenvorverkäufe belegen, dass das Interesse an den Büttenabenden keineswegs nachgelassen hat.

Los geht es in Bienen unter dem Motto „Präsi, König, Schützenbruder, beim KV Bienen läuft es aus dem Ruder“ am Samstag, 18. Januar, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.11 Uhr, im Bürgerhaus Bienen, Grietherbuscher Straße 1.

Eine Woche später, am 25. Januar, lädt der Haffener Karnevalsverein um 19.11 Uhr in der Haffener Schützenhalle zum Büttenabend ein. Doch damit nicht genug. Es gibt am 2. Februar einen HKV Büttenbrunch von 11.11 bis 15.11 Uhr, eine Kinderkarnevalsfeier am 7. Februar um 16.11 Uhr und den Kfd-Frauenkarneval am 14. Februar um 18.11 Uhr. Und natürlich wird Rosenmontag groß in Haffen und Mehr gefeiert, wenn sich der Närrische Lindwurm am 24. Februar um 11.11 Uhr in Haffen in Bewegung setzt.

Jubiläum beim Millinger Carnevalsverein

In Millingen wird das 55-jährige Bestehen des MCV gefeiert. Mit der Sitzung am Samstag, 1. Februar, um 19.11 Uhr im Saal Jonkhans, Bruchstraße. Die Katholischen Frauen Millingen laden zur Sitzung bei Jonkhans am 12. und am 16. Februar, jeweils um 15 Uhr, Einlass 14.30 Uhr. Hierfür ist der Kartenvorverkauf am 24. Januar von 16 bis 18 Uhr und am 25. Januar von 10 bis 12 Uhr jeweils im Pfarrheim, Kirchstraße.

Die Empeler Karnevalisten veranstalten am 15. Februar ihre Karnevalssitzung ab 19.11 Uhr im Saal Schepers, Reeser Straße.

Am gleichen Tag, 15. Februar, wird die erste Sitzung der Feuerwehr Haldern im Saal Tepferdt ab 19.11 Uhr veranstaltet, gefolgt von der zweiten Sitzung am 22. Februar um 19.11 Uhr und der dritten am 23. Februar um 16.11 Uhr. Die Kfd Haldern beginnt am 18. Februar um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken, bevor die große Damensitzung im Saal Tepferdt beginnt. Noch einmal voll wird der Saal in Haldern, wenn er am 20. Februar um 20 Uhr zum Möhneball öffnet.

In Mehr wird bis Rosenmontag gefeiert

In Mehr lädt der Karnevalsverein 4242Rees4 am Samstag, 22. Februar, um 19.11 Uhr zum Büttenabend im Festzelt auf dem Parkplatz der Gaststätte Zum Hirsch ein. Bereits am 20. Februar feiert die Kfd Mehr bei Baumann ihr Karnevalsfest, ebenfalls ab 19.11 Uhr. Der Kinderkarneval wird am Sonntag, 23. Februar, um 15.11 Uhr fröhlich über die Bühne gehen. Wie es natürlich auch nach dem Rosenmontagszug in Mehr hoch hergeht.

Feiern im Festzelt am Westring

In Rees wird an zwei Tagen im Festzelt am Westring gefeiert. Das Megapartywochenende startet mit dem Altweiberball für Männer und Frauen ab 18 Jahren am 20. Februar ab 19 Uhr. In diesem Jahr ist Festzeltveranstaltungen Detlef Westerhoff Alleinveranstalter, doch das Programm bleibt wie gehabt, mit Cocktail- und Longdrinkbar, Einzel- und Gruppenkostümprämierung. Für die Musik zeichnet nun Eventec mit Geschäftsführer Dominik Baumann verantwortlich, die Firma aus Bocholt liefert die Technik und bucht die DJs. Altweiber wird das Bromance Discoteam auflegen.

Die Rosenmonatsparty beginnt am Treffpunkt Bierstand auf dem Marktplatz ab 10 Uhr! Wenn der Zug am Festzelt endet, öffnet auch das Zelt ab 12.11 Uhr. Dann wird wie bisher Thorsten Beenen vom Studio 82 auflegen und Karnevalsmusik garantieren. Karten gibt es für beide Veranstaltungen im Vorverkauf für sechs, an der Festzeltkasse für acht Euro.