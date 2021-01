Rees: Heimatverein Haldern gibt Termine für 2021 bekannt

Rees Der Heimatverein Haldern blickt optimistisch in das Jahr 2021.So haben die Verantwortlichen nun das Jahresprogramm 2021 vorgestellt.

Der blickt optimistisch in das Jahr 2021. Auch wenn 2020 einige Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, so haben die Verantwortlichen für das neu Jahr ein Jahresprogramm 2021 auf die Beine gestellt. „Das natürlich hinsichtlich der Realisierung unter dem Corona-Pandemie-Vorbehalt steht“, so Bernhard Uebbing vom Heimatverein Haldern.

Während zu Anfang des Jahres nur wenige Veranstaltungen terminiert sind, setzt der Heimatverein Haldern auf die Termine im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Die Jahreshauptversammlung ist etwa am 11. März 2021 um 19.30 Uhr im Saal der Gaststätte Tepferdt geplant.

Radfahrer und Wanderer müssen sich noch gedulden

Gedulden müssen sich noch Radfahrer und Wanderer: Zur Zeit können noch keine Termine für die Fuß- und Randwanderungen festgelegt werden. Diese werden kurzfristig in Abhängigkeit von der jeweils aktuellen „Corona-Pandemie-Situation“ festgelegt und dann veröffentlicht.

Im Frühjahr soll auch wieder der Battenbergturm öffnen. Am 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, und 1. August ist Tag der offenen Tür mit Ausstellung in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Turm. Am 12. September öffnet sich das Kleinod von 11 bis 17 Uhr zum Tag des offenen Denkmals.

Auch auf Platt geht es weiter

Natürlich soll 2021 auch wieder Erntedank gefeiert werden. Am 3. Oktober ist um 11 Uhr eine Veranstaltung auf dem Marktplatz Haldern geplant. Zum Volkstrauertag soll am 14. November um 14.30 Uhr auf dem Ehrenfriedhof Haldern-Sonsfeld eine Gedenkstunde abgehalten werden.

Das Platt wird 2021 auch gepflegt. So beim „Bäjen on Sengen op Platt“ am 26. November. Der ökumenische Adventsgottesdienst um 19 Uhr findet in der evangelischen Kirche Haldern statt. Proat-Platt-Abende sollen 2021 auch wieder stattfinden. Und zwar jeweils am letzten Montag im Monat um 19 Uhr im Hotel Lindenhof (Schweer) in Haldern.