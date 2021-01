Rees: Gottesdienstordnung in der Kirche geändert

Rees Die Gottesdienstordnung in der katholischen Kirchengemeinde in Rees ändert sich. Nur noch drei Pfarrer in den Pfarreien unterwegs.

Da Pfarrer Carsten W. Franken am ersten Januarwochenende die katholische Kirchengemeinde Rees verlässt und seine Stelle nicht neu besetzt werden wird, mussten sich die Verantwortlichen Gedanken machen über die Eucharistiefeiern und weiteren Gottesdienste.

Anders als im Frühjahr 2020 werden dauerhaft nur noch drei Priester in den drei Pfarreien eingesetzt. Das bedeutet, dass eine Gottesdienstordnung berücksichtigen muss, dass einer dieser Priester auch mal abwesend ist durch Urlaub, Fortbildung oder Krankheit. Eucharistiefeiern müssen also so gelegt sein, dass zwei Priester sie ohne zeitliche Überlappungen feiern können.

Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten und Ehejubiläen sollen wie gewohnt stattfinden

Grundsätzlich sollen alle angebotenen Gottesdienste in jeder Gemeinde verlässlich stattfinden, auch wenn es zu wochenweisenden Wechseln kommt. Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, Ehejubiläen, sollen ebenfalls wie gewohnt stattfinden.

Die Änderungen betreffen dabei zunächst die Pfarrgemeinde St. Irmgardis. Daher haben Seelsorgeteam und Pfarreirat am Mittwoch, 9. Dezember 2020, über die neue Gottesdienstordnung gesprochen und das Modell aus dem Frühjahr beschlossen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die bisherige Messe am Sonntag um 9.30 Uhr, die künftig ausfällt.

Einige Messen müssen entfallen

Dafür werden die Vorabendmessen an wechselnden Orten gefeiert. Um nur zwei Messen am Tag anzubieten (ohne zusätzliche Beerdigungsmessen oder kfd-Messen) entfällt künftig auch die Messe am Mittwoch um 9 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt. Ausnahme hier ist die monatliche kfd-Messe. Diese Gottesdienstordnung tritt mit den Vorabmessen am Samstag, 9. Januar 2021, in Kraft.

Selbstverständlich bleiben Einschränkungen dieser Ordnung aufgrund des Pandemiegeschehens vorläufig wirksam. Dies betrifft die Eucharistiefeiern in Grietherbusch, Helderloh und den Altenheimen (keine öffentlichen Gottesdienste).

Das sind die Gottesdienstzeiten

Hier die Gottesdienstordnung ab dem 09./10.01.2021 im Überblick:

Samstag: Haffen oder Mehr (17 Uhr); Millingen (17 Uhr); Bienen oder Rees (18.30 Uhr) und Haldern (18.30 Uhr). Sonntag: Aspel (9 Uhr); Haldern (9 Uhr); Millingen (10.30 Uhr); Rees 11.15 Uhr); Grietherbusch (19 Uhr). Montag: Agnesheim, Rees (10 Uhr). Dienstag: Rees (10 Uhr) wechselnd Marienheim, Josefsheim, Kapelle Helderloh. Mittwoch: Bienen oder Mehr (17 Uhr) und Haldern (18.30 Uhr). Donnerstag: Rees (9 Uhr); Millingen (18.30 Uhr) und um 19 Uhr in Rees vor Herz-Jesu-Freitag. Freitag: Rees (9 Uhr).