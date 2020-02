Gin for a Done kommen zum Rock im Saal.

Festival Rees: Gin for a Done kommen zum Rock im Saal nach Haldern

Haldern. Die Gruppe Gin for a Done hat als erste Band für das Rock im Saal am 28. März bei Tepferdt in Haldern bestätigt. Die Karten sind erhältlich.

Das Programm für das 26. Rock im Saal-Festival am 28. März im Gasthof Tepferdt an der Klosterstraße in Haldern nimmt konkrete Formen an. Mit Gin for a Done können die Veranstalter die Zusage der ersten Band bestätigen.

Die fünf jungen Musiker sind in der Region schon sehr bekannt – spielten schon bei Punk meets People und Rock in’t Dörp. Und weil sie dort jeweils so geniale Shows gezeigt haben geht’s jetzt auf die Bühne im Gasthof Tepferdt.

Weitere Bands folgen zeitnah

In den nächsten Tagen wollen die Veranstalter weitere Bands bekannt geben und schnellstmöglich über Zusagen informieren. Ziel ist es nach wie vor, vor allem lokale Bands auf die Bühne zu bringen. Die Veranstalter sind auf den März-Termin ausgewichen, um dem übervollen Januar zu entgehen.

Karten gibt es bereits jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.rock-im-saal.de zum Preis von 17 Euro (plus VVK-Gebühren).