Millingen. Die Chöre Auftakt und Voices In Takt brachten die Besucher der St.-Quirinus-Kirche Millingen beim Weihnachtssingen in die richtige Stimmung.

Rees: Gelungenes Weihnachtssingen mit Chören in Millingen

Pünktlich zum 4. Advent gab es wieder das traditionelle Advents- und Weihnachtssingen in der St.-Quirinus-Kirche. Unter der Leitung von Hans-Bernd Rücker gaben der Kinderchor Auftakt und Voices In Takt Millingen ihre Gesänge zum Besten.

Bis auf den letzten Platz war die Kirche an diesem Abend gefüllt. Gemeinsam trugen Helfer Stühle aus dem Pfarrheim gegenüber in die Kirche, so dass für alle Gäste gesorgt war. Unter den Besuchern des Adventsabends fanden sich Familien mit Mitgliedern aller Generationen.

Einladende Atmosphäre in der St.-Quirinus-Kirche

Geschmückt war die Kirche stilvoll mit verschiedensten Lichtern, Farbwechselleuchten, duftenden Weihnachtsbäumen und einem großen Adventskranz. Klassisch, schön und einladend. In diesem schönen Ambiente lauschten alle gebannt den engelsklaren Stimmen der Chöre. Mit dem Klassiker „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ äußerte Rücker den Wunsch auf Schnee, auch wenn die Hoffnung darauf sehr gering ist. Daran schloss sich auch der amerikanische Hit „Winterwonderland“ an.

Schon das Lichtspiel in der St.-Quirinus-Kirche in Millingen erzeugte eine besondere Atmosphäre. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Natürlich gab es viele typische Klassiker, dennoch konnte man sich sicher sein: die Auswahl war hier nicht willkürlich, denn alle Lieder hatten eine tiefere Aussage. Thematische Inhalte der Lieder handelten von Liebe, Hoffnung und Gemeinschaft, so auch bei Rolf Zuckowskis Liedzeile: „Liebe ist keine Jahreszeit!“ Wichtige christliche Werte der Weihnachtszeit fanden sich in allen Titeln wieder, wie Beständigkeit, der Erinnerung daran, die Augen zu öffnen und Herz und Arme für Menschlichkeit zu öffnen.

Kinderchor Auftakt befasst sich mit der Dankbarkeit

Ein Lied, vorgetragen vom Kinderchor Auftakt nahm besonders die oft vergessene Dankbarkeit unter die Lupe. Dabei ging es nicht etwa um Dankbarkeit für Geschenke oder Gaben. Nein. Es ging viel mehr um die Dankbarkeit darüber, sich zu freuen. Dankbarkeit für das Kribbeln im Bauch, das Klopfen des Herzens und das aufgeregte Zappeln vorm gemeinsamen Weihnachtsfest.

Hans-Bernd Rücker war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Diese gaben klassische Stücke wie „Oh Du Fröhliche“, Songs wie „Jingle Bells“, „So This Is Christmas“ oder „Oh Tannenbaum“, aber auch eher unbekanntere Titel wie „Doch ich muss warten“ zum Besten. Dabei trauten sich sogar einige seiner jüngsten Schützlinge, ganze Strophen oder sogar komplette Stücke solo vorzutragen.

So auch die zehnjährige Clara Schafe, die nicht nur abwechselnd mit ihrer Schwester Lisa die Strophen von Rolf Zuckowskis „Wär uns der Himmel immer so nah“ ganz alleine sang, sondern auch ein langes, besonders gefühlvolles Gedicht vortrug.

Zehnjährige Emily Schüppe bekam Sonderapplaus

Die zehnjährige Emily Schüppe sang „Doch ich muss warten“ ganz allein und wurde mit einem lauten Applaus für ihren Mut belohnt.

So brachten die Gesänge das sprichwörtliche Licht in die Dunkelheit. Dabei wechselten sich der Kinderchor und In Takt ab, ergänzten sich gelegentlich gegenseitig und schufen so einen runden Abend. Eine gelungene gemeinsame Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Rücker John Lennons Hit „So This Is Christmas“ von 1971. „Besser hätte Lennon es nicht sagen können. Die Ironie des Stücks bringt es genau auf den Punkt“, so Rücker. Gemeint war hiermit die Anspielung auf das besinnliche Feiern des Friedens, während um uns Elend und Armut herrschen. Der Aufruf bleibt aktuell: Öffnet die Augen und Herzen für einander, helft euch gegenseitig und verschenkt Gefühl, Wärme und Frieden.