Rees. Eine Gedenktafel an der Promenade erinnert an das tragische Bootsunglück vom 27. Dezember 1949, als 10 Reeser in den Fluten des Rheins ertrinken.

Als sich Dieter Roos am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages des Jahres 1949 in sein Bett legt, kann er noch nicht ahnen, welche Tragödie sich nur unweit seines Schlafzimmerfensters ereignen wird. In der Nacht wird der damals Sechsjährige durch laute Hilfeschreie geweckt. Auf dem Rhein bei Rees spielt sich ein Drama ab.

Gedenktafel an Promenade eingeweiht

Zehn Menschen verlieren in den eisigen Fluten ihr Leben. Die meisten Opfer sind erst zwischen 17 und 20 Jahre alt. Die Ereignisse aus dem Jahr 1949 sind bei vielen Reesern immer noch sehr präsent. Deshalb hat Dieter Roos den Geschichtsverein Ressa kontaktiert. Nach weiteren Abstimmungen mit der Verwaltung stand fest, dass eine Gedenktafel errichtet wird. Sie ist nun offiziell eingeweiht worden.

Kleiner hölzerner Kahn

Die Tragödie auf dem Rhein wäre zweifellos verhinderbar gewesen. Denn es gab Warnungen. Insgesamt 16 Menschen bestiegen in der Unglücksnacht den kleinen hölzernen Kahn, der nur 4,80 Meter lang und 1,40 Meter breit war. „Die Bootswand wird nur wenige Zentimeter aus dem Wasser geragt haben“, berichtet Klaus Kuhlen, 2. Vorsitzender von Ressa.

Warnungen in den Wind geschlagen

Historische Aufnahme von dem linksrheinischen Ausflugslokal Reeserschanz. Foto: Stadtarchiv / Stadt Rees

Die jungen Reeser schlagen die Warnungen aber in den Wind. Vermutlich sind sie in ausgelassener Stimmung, schließlich haben sie in dem linksrheinischen Ausflugslokal Reeserschanz eine Tanzveranstaltung besucht.

In der nasskalten und stürmischen Nacht, es ist gegen 0.30 Uhr, kommt das viel zu kleine Boot etwa bis zur Mitte des Rheins, als es kentert und dann auch untergeht. Durch die ersten Hilfeschreie aufgeschreckt, alarmiert ein Polizist den Fährmann Gerhard Hürkens, der mit seinen Söhnen die Rettungsaktion startet. Auch die Wasserschutzpolizei macht ihre Boote klar, um den Ertrinkenden zur Hilfe zu kommen.

Wasserschutzpolizei kommt aus Emmerich und Wesel

In den damaligen Zeitungen gibt es dann unterschiedliche Aussagen, wie viele der sechs Überlebenden selbst ans Ufer schwimmen können oder aber durch Helfer aus dem Rhein gezogen werden. Durch neuere Forschungen in den Protokollen der Wasserschutzpolizei Emmerich wird deutlich, dass die Polizisten niemanden retten können. So läuft das WSP-Boot in Emmerich erst um 2.10 Uhr aus. Ein weiteres Boot der Wasserschutzpolizei fährt von Wesel zu Tal nach Rees.

Anders Hürkens und seine Söhne sind da bereits vor Ort. Der Fährmann rettet zwei Personen aus dem Rhein. Die übrigen vier Überlebenden schwimmen ans Ufer.

Witwe eines Überlebenden

Die Gedenktafel. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Bei der Einweihung der Gedenktafel an der Promenade ist auch Cäcilie Diederichs anwesend. Die 90-jährige ist die Witwe von Helmut Diederichs, der sich damals selbst retten kann. Er eilt in der Unglücksnacht sofort nach Hause und legt sich ins Bett. Am Morgen klingelt ein Polizist und eröffnet der Mutter, dass er ihr leider mitteilen muss, ihr Sohn Helmut sei vermutlich ertrunken. Mutter Diederichs bittet den Polizisten herein und sagt: „Nein, der liegt im Bett.“

Cäcilie Diederichs war 1949 noch nicht mit ihrem Mann verheiratet. Die Geschichte kennt sie nur von ihrer Schwiegermutter. Ihr Mann spricht nie wieder über die tragischen Ereignisse von Weihnachten 1949.

>>> Ein weiteres Unglück

Ebenfalls an Weihnachten gibt es noch ein weiteres Schiffsunglück in der Höhe der Stadt Rees. Am Heiligen Abend des Jahres 1769 sterben fünf Menschen im Rhein bei einem Sturm.

Dies ist durch eine Eintragung des damaligen Pastors von Obermörmter im Kirchenbuch nachweisbar. Weiterreichende Informationen zu diesem Unglück sind allerdings nicht bekannt.