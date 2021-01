Rees: Feuerwehr Isselburg reinigte A3 nach Auffahrunfall

Die Polizei musste zeitweise einen Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Emmerich sperren.

Rees/Isselburg Im Bereich der A3-Autobahnauffahrt bei Rees ereignete sich Samstag um 16 Uhr ein Auffahrunfall. Feuerwehr Isselburg beseitigte Ölspur.

Im Bereich der Autobahn-Auffahrt der A3 bei Rees ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr ein Auffahrunfall in Fahrtrichtung Emmerich. "Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, es entstand hoher Sachschaden", bestätigte ein Beamter der zuständigen Polizei in Düsseldorf. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Ein Fahrstreifen war zeitweise gesperrt

Weil Öl ausgelaufen war, wurde die Isselburger Feuerwehr alarmiert. Sie kam mit elf Kräften, um die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr zu sichern und die Straße zu reinigen. Der Einsatz dauerte etwa 1,5 Stunden. Die Polizei musste zeitweise einen Fahrstreifen sperren.