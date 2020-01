Haldern/Empel. Die Polizei vermeldet Einbrüche in den Reeser Ortsteilen Empel und Haldern. Täter drangen in Kindergarten und Mobilheim ein. Zeugen gesucht.

Rees: Einbrecher waren in Empel und Haldern unterwegs

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Haldern und Empel unterwegs. In der Nacht von Donnerstag, 18 Uhr, auf Freitag 6.50 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in einen Kindergarten am Drostendick ein. Die Täter durchsuchten die Räume und konnten unerkannt verschwinden.

Täter entwendeten diverse Schlüssel

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 18.20 Uhr und 23.25 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mobilheim auf der Reeser Landstraße ein. Die Täter entwendeten diverse Schlüssel und konnten unentdeckt flüchten. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.