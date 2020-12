Rees: Einbrecher verursachen Lärm und brechen ihre Tat ab

Unbekannte versuchten am Dienstag in eine Wohnung in Rees einzubrechen. Doch als sie selbst Lärm verursachten, flüchteten sie.

Rees Täter sind in eine Reeser Wohnung eingebrochen. Als Gegenstände von der Fensterbank mit lautem Getöse herunterfielen, flüchteten sie.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 3 und 20.20 Uhr am Dienstag versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Groiner Kirchweg in Rees einzusteigen.

Die Täter kletterten über die Balkonbrüstung und drückten offenbar ein Fenster zur Wohnung auf. Vermutlich ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab, weil dabei Gegenstände auf der Fensterbank mit lautem Getöse herunterfielen.

Polizei Emmerich bittet um Zeugenhinweise

Entwendet wurde nichts. Die Polizei Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822/7830 entgegen.