Rees: Die Profi-Deko-Queens mögen es Zuhause schlicht

Fabian Weyerstall hat am späten Nachmittag vor Heiligabend den letzten Weihnachtsbaum verkauft. So hat sich der Inhaber der Baumschule eine Nordmanntanne als Weihnachtsbaum ausgesucht, deren Spitze eine Linkskurve ziert. Damit liegt er im Trend, denn seine Kunden wollten nicht unbedingt den perfekten Christbaum. Ausgefallene Unikate machten den Reiz des Weihnachtsbaumverkaufs aus. Und die Geschäftsfrauen, die in Rees mit aufwendigen Schaufensterdekorationen punkten, mögen es zuhause schlicht.

Im Baum dürfen sich die Launen der Natur widerspiegeln

Das beginnt schon beim Weihnachtsbaumkauf. Wenn die Kunden ihren Baum auf dem Feld aussuchen, selbst fällen oder fällen lassen, dann dürfen sich in ihm durchaus die Launen der Natur widerspiegeln. „Eine Familie mit Zwillingen hat einen Baum mit zwei Spitzen gekauft“, berichtet Fabian Weyerstall. Seine Frau Jaqueline schmückt Heiligabend den Baum. Lilafarbene Kugeln und Lichterketten werden es in diesem Jahr sein, die die „Linkskurve“ durchaus in Szene setzen. „Ein Baum ist Weihnachten ein Muss“, sind sich beide einig.

Fabian Weyerstall will diesen Baum mit Linkskurve Heiligabend in seinem Haus erstrahlen lassen. Foto: Elisabeth Hanf

In der Reeser Innenstadt hat das Schaufenster von Chattleya Style besondere Aufmerksamkeit verdient. Gabi Schlütter, die im März das Geschäft an der Dellstraße eröffnete, hat immer wieder neue Ideen der Schaufenstergestaltung. Ihre Tochter, Julia Ostendorf, setzte jetzt eine ausgefallene Kreation um: Der Tannenbaum bildet den Rock unter einer Büste. Zuhause hingegen wird der Baum klassisch in Rot und Weiß dekoriert. Keine Frage, dass in ihrem Geschäft auch Weihnachtsdeko in diesen Farben zum Verkauf stehen. Engelchen, Kugeln, die wie Schneemannköpfe aussehen, oder rote Sterne mit goldenen Herzen.

Zwei Bäume stehen auf zwei Stelen

Dass die Floristin Karin Schleiting einen Weihnachtsbaum mit klassischem Schmuck in ihrem Haus in der Oberstadt ziert, vermutet kaum einer. Aber es kommt noch ganz anders. Von den Eltern hat die Familie nämlich zwei große Holzstelen geschenkt bekommen. Und auf diesen werden jedes Jahr zwei Tannenbäume platziert. In etwa in der Größe von Tochter Mathilda. Sie ist es auch, die beide Bäume schmückt – bunt, mit selbst gefertigten Bastelarbeiten, aber auch Kugeln. Und auch sie weiß, dass ihre Bäume etwas ganz besonderes sind und nur deshalb ausgesucht werden, weil nicht einer wie der andere ist.

Im Hause Schleiting-Lensing stehen immer zwei Bäume, die Tochter Mathilda schmückt. Foto: Lensing

Ursula van Merwyk hat die wohl größte weihnachtliche Schaufensterfläche in Rees. Silbern glänzt es in den Fenstern und erstrahlt die Dellstraße. Doch die Kosmetikerin gibt zu, dass es ihre Mitarbeiterinnen sind, die die Dekoration gestalten.

Im privaten Bereich ist der Weihnachtsbaum ebenfalls ein Muss. „Ihn dekoriert mein Mann. In diesem Jahr mit Champagne farbenen und braunen Kugeln“, verrät Ulla van Merwyk. Kein Wunder, immerhin ist ihr Mann Raumgestalter.

Ursula van Merwyk hat im Schaufenster ihres Geschäftes in diesem Jahr alles in Silber, Weiß und mit vielen Lichtern geschmückt. Zuhause mag sie es schlicht. Foto: Elisabeth Hanf

Fabian Weyerstall hat beim Baumverkauf viel erlebt. Familien, für die der Baumkauf ein Event mit Freunden wurde, aber auch einen handfesten Ehekrach gab es. Doch all’ diejenigen, die ihre ganze Arbeitskraft in den vergangenen Monaten in die Vorbereitung und Vorfreude der Kunden auf das Weihnachtsfest gesteckt haben, freuen sich jetzt ganz besonders, im Kreise ihrer Lieben die Ruhe und Besinnlichkeit am Weihnachtsbaum zu genießen. Denn er gehört für sie alle zum Weihnachtsfest dazu.

>> DAS GESCHIEHT IM LAUFE DES JAHRES MIT DEN WEIHNACHTSBÄUMEN

Fabian Weyerstall, der seine Baumschule in Haldern an der L7 parallel zu den Bahngleisen hat, verbuchte in diesem Jahr trotz Klimaschutz-Debatten keine Einbußen. Die Nachfrage war wie in den Vorjahren ungebrochen. So wird er im kommenden Jahr etwa 6000 neue Bäume setzen.

Was jetzt noch auf dem Streifen neben der Bahnlinie steht, wird auch gefällt, nicht für das Weihnachtsfest, sondern um der Betuwe-Baustelle Platz zu machen. Denn die Deutsche Bahn wird für die Betuwe 13.500 qm pachten, 5.500 qm kaufen.