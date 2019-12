Millingen/Hamminkeln. Martin Willing aus Rees ist in Berlin als Deutschlands bester Koch-Azubi ausgezeichnet worden. Das Handwerk lernt der 21-Jährige in Hamminkeln.

Deutschlands bester Koch-Azubi kommt vom Landhaus Ridder

Jahr für Jahr legen in Deutschland rund 300.000 Auszubildende ihre Abschlussprüfung bei einer Industrie- und Handelskammer (IHK) ab. Rund 200 davon wurden am Montagabend in Berlin im Rahmen einer Gala mit Moderatorin Barbara Schöneberger für ihre besonders gute Leistung geehrt.

Darunter: Martin Willing aus dem Rees-Millingen. Gemeinsam mit seiner Chefin Annette Ridder vom Landhaus Ridder in Hamminkeln und ihrem Mann war er nicht nur Gast der Gala, sondern wurde hier als bester Koch-Azubi Deutschlands ausgezeichnet.

Millinger hat 2016 seine Ausbildung im Landhaus Ridder begonnen

Entscheidend für einen Platz auf der Bühne ist übrigens die in der IHK-Abschlussprüfung erreichte Gesamtnote. Und hier konnte der 21-Jährige, der 2016 seine Ausbildung im Landhaus Ridder begonnen hat, glänzen. Martin Willing erreichte hier 97 von 100 möglichen Punkten.

Bei der Prüfung im Mai diesen Jahres standen zunächst die Fächer Technologie, Warenwirtschaft sowie Wirtschaft & Sozialkunde an. Danach galt es, aus einem Warenkorb voller Lebensmittel ein Drei-Gänge-Menü für sechs Personen zusammenzustellen und zu kochen.

Von Barbara Schöneberger interviewt worden

Mit seiner Kreation konnte der Millinger punkten und wurde so der Beste Koch-Azubi im Bereich der IHK Duisburg-Wesel-Kleve. Im September dann die Überraschung: Bei der Übergabe der Urkunde „für den besten Berufsabschluss als Koch im Bezirk der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer“ erfuhr der 21-Jährige, dass er auch landes- und bundesbester Kochazubi ist.

Als dieser ging es nun für ihn am Montag auf die große Bühne in Berlin. Pokal und eine Urkunde wurden überreicht. „Und ich wurde direkt von Barbara Schöneberger zum Interview gebeten“, freut sich der Millinger.

Chefin ist sehr stolz auf ehemaligen Azubi

Was die Moderatorin wissen wollte? „Was ich zu Weihnachten kochen werde zum Beispiel, oder wie ich überhaupt Koch geworden bin“. Nur soviel zur ersten Frage: „Geplant sind Steaks zur Weihnacht“, verrät der Koch, dem er Abend noch lange in Erinnerung bleiben wird.

„Wir sind sehr stolz auf Martin“, erklärt auch Annette Ridder vom gleichnamigen Landhaus. Seit 2010 bildet der Betrieb aus. Sechs Azubis haben hier ihre Ausbildung bereits angeschlossen. „Und drei haben auch schon erfolgreiche Prüfungen mit Auszeichnungen abgelegt“, so Ridder. Aber ein Bundesbester war noch nicht dabei.

Schon als Knirps gern gekocht

Martin Willing ist in Millingen groß geworden, besuchte dort die Grundschule und danach das Gymnasium Aspel. Fürs Kochen hatte er schon immer ein Faible. Schon im Kindergartenalter interessierte sich der Knirps dafür, was die Eltern in der Küche in den Töpfen zubereiten.

Die Liebe zum Kochen ist stetig größer geworden. Sicher auch dadurch, dass er bereits während der Oberstufe als Aushilfe im Landhaus Ridder in Dingden arbeitete. Hier absolvierte er die Arbeit mit so einer Leidenschaft, dass ihm der Familienbetrieb eine Ausbildungsstelle anbot. „Die ich dann auch schnell angenommen habe“.

Nach der Ausbildung noch eine Studium begonnen

Übrigens: Nach drei Jahren Ausbildung hatte Martin Willing wieder Appetit aufs Lernen. Sprich: Heute studiert er an der Hochschule Rhein-Waal. Hier hat er im September ein Bachelor-Studium of Science im Bereich „Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene“ begonnen. Dies hat momentan eher weniger mit Essen, als mehr mit Naturwissenschaften zu tun. „Aber eventuell mache ich noch meinen Master in Lebensmitteltechnik“.

Ganz der Küche den Rücken gekehrt hat er aber nicht. Auf 450-Euro-Basis kocht er weiterhin im Landhaus Ridder.