Das Programm des Neujahrskonzerts im Bürgerhaus Rees bestand in diesem Jahr ausschließlich aus Beethoven-Werken. Januar 1770. Johann und Maria Magdalena van Beethoven wussten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie im Dezember des Jahres einen Sohn bekommen würden. 250 Jahre später feiert die ganze Welt die Musik dieses Sohnes, der eines der bekanntesten Komponisten unserer Welt geworden ist.

Auch in Rees feierte man diesen Komponisten, der den Übergang der von der musikalischen Klassik zur Romantik prägte. Das Neujahrskonzert mit dem Philharmonischem Orchester Köln unter der Leitung von Theo Römer findet jedes Jahr statt. Diesmal war es war klar, dass es im Jubiläumsjahr 2020 um Ludwig van Beethoven gehen musste, weswegen eine Auswahl von Frühwerken dieses Komponisten aufgeführt wurden.

In der ersten Konzerthälfte wurde das Emperor-Concerto gespielt

Zur Einleitung wurde passenderweise eine Ouvertüre gespielt. Das Ballett ,,Die Geschöpfe des Prometheus‘‘ ist mittlerweile in Vergessenheit geraten, aber die Ouvertüre erfreut sich noch der Beliebtheit. Festlich-fein spielte das Kölner Orchester diese Ouvertüre.

Hauptbestandteil der ersten Konzerthälfte war das darauf folgende, im Ausland mit dem Beinamen „Emperor-Concerto“ versehene Klavierkonzert in Es-Dur. Solist am Flügel war Dominic Chamot, der auch 2018 bei dem Reeser Neujahrskonzert das Publikum mit seiner Interpretation von Liszts Totentanz beeindruckte.

Pianist Dominic Chamot begeisterte im Bürgerhaus

Das Philharmonische Orchester Köln begeisterte das Publikum in Rees. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch dieses Mal begeisterte der in Basel studierender, mehrfach ausgezeichneter Pianist durch seine gefühlvolle und virtuose Ausführung des Klavierkonzertes die Zuhörer im ausverkauften Bürgerhaus. Die vom Publikum unnachgiebig erklatschte Zugabe kündigte er an: „Was kann man nach so einem monumentalen Werk noch spielen, ohne dass es blass erscheint? Ich glaube ich habe trotzdem etwas gefunden; das b-moll Präludium von Johann Sebastian Bach.“

Nach der Pause erklang dann Beethovens zweite Sinfonie; die Sinfonie in D-Dur. Diese Sinfonie wurde von dem Philharmonischen Orchester Köln hervorragend gestaltet und war für das Publikum umso ansprechender, weil es den Musikern und dem Dirigenten Theo Römer anzusehen war, wie sehr ihnen die Musik am Herzen liegt, und dass sie sich bemüht haben, die Sinfonie bestmöglich zur Geltung zu bringen.

Den Kaiser-Walzer gab es als Zugabe

Für diese Leistung hat sich das Reeser Publikum mit brausendem, unaufhörlichem Applaus bedankt, und sich sogar zwei Zugaben erklatscht. „Zu dem sogenannten Kaiser-Klavierkonzert muss natürlich auch die passende Zugabe kommen“, erklärte Theo Römer, und das Publikum verstand: „Der Kaiser-Walzer!“, raunte es erfreut durch die Menge. Tatsächlich folgte dieser populäre Walzer, und weil das Publikum mit dem Applaus nicht nachließ, kam zum Schluss noch der Radetzky-Marsch.

„Das Datum für das Neujahrskonzert nächstes Jahr ist schon festgelegt“, berichtet Theo Römer, Dirigent des Neujahrskonzertes, und nennt den 24. Januar 2021. „Wir müssen immer frühzeitig planen, da sowohl das gefragte Bürgerhaus frei sein muss, wie auch das Orchester den Termin frei hat.“