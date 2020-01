Haldern. Die Bands Domingo und Coma boten zum Abschluss des Jahres in der Haldern Pop Bar zwei überzeugende Auftritte. Beide Band stammen aus der Region.

Rees: Coma und Domingo begeisterten in der Haldern Pop Bar

Die Resonanz auf das letzte Konzert in der Haldern Pop Bar war so groß, dass die Gäste fast bis zur Eingangstür standen. Sich nochmal sehen, bevor das neue Jahr beginnt – und gespannt sein auf die Klänge der beiden letzten Bands 2019. Zunächst betrat die fünfköpfige Formation Domingo mit Konstantin Kreiner (Bass), Benedikt Schmitz (Banjo/Gitarre) , Klaus von Oldenburg (Schlagzeug), Josefine Knoblich (Violine) und ihrem musikalischen Kopf Dominik Peters zum letzten Mal gemeinsam die Bühne.

Letzter Auftritt der Band Domingo

„Wir wohnen so weit verstreut, dass wir als Band nicht regelmäßig spielen können“, begründete der aus Haffen stammende, aber in Duisburg lebende Gitarrist und Sänger das Ende, nachdem man noch im März zusammen neue Musik aufgenommen hatte. „Das hat Spaß gemacht, aber nach zehn Jahren kann man was Neues ausprobieren“, meinte der Songschreiber.

An diesem Abend konnten die Zuhörer aber nochmal den Folk-Pop-Sound der Band mit seinem harmonischen Gesang, dem lyrisch-poetischen Klang und schönen Melodien genießen. Die Palette reichte von dem atmosphärischen „Copy & Paste“ , dem melodisch-rhythmischen „This city“ über dem sich ruhig entfaltenden „July“ bis zu dem sechseinhalbminütigem, zum Ende fast hymnischen „Arctic“ plus akustischer Zugabe im Publikum. Man darf gespannt sein, ob Peters mit seinen zukünftig deutschsprachigen Songs genausogut durchdringen wird.

Im Anschluss daran folgte ein 75-minütiger Ausflug in eine sowohl optisch wie musikalisch faszinierende, eigenständige Klangwelt aus elektronischen Beats und „handgemachtem“ Live-Sound des Kölner Trios Coma.

Es war eine Symbiose aus Elektronik und Pop

Für die beiden früheren Aspel-Schüler Marius Bubat (Keyboard, Gitarre, Gesang) und der aus Mehr stammende Georg Conrad (Keyboard,Bass, Gesang) war der Gig sowas wie die Rückkehr zu ihren Wurzeln. Gemeinsam waren sie mit der Band Unisono in den 2000ern schon beim Haldern Pop Festival aufgetreten. „Beeinflusst von solchen Sounds wie von Radiohead oder Hardship“, wie Conrad nach dem Gig erzählte. Die Studienzeit in Köln brachte den Wandel zum Elektroniksound, der ihnen Konzerte weltweit und 2016 den popNRW-Preis einbrachte.

Coma kehrte zurück in die Haldern Pop Bar. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

In Haldern hieß es „zurück zu den Anfängen“

„Wir kamen schon immer aus dem Bandcontest, sind ins Elektronische abgedriftet und kommen jetzt wieder back to the roots“, erläuterte Conrad, warum die neue Platte „Voyage, vogage“ stärker Pop-musikalische Elemente trägt - und mit Niklas Schneider am Schlagzeug eine starke Ergänzung.

Eingehend in die auf der Leinwand begleitend laufenden Meeresbilder, Farbenspiele und Bildwelten, zog die Band das Publikum in den fast hypnotisch anmutenden Bann ihrer sphärisch-tanzbaren, mit spannenden elektronischen Elementen geprägen Nachtclub-Beats wie bei „Snurrebassen“ oder „Missing piece“.

Dazu kamen melancholisch-zurückgenommenen Songs wie „Lora“ oder das an Kraftwerk erinnernde „Inside out“. Melodiöser gerieten dann später Kompositionen oder die Symbiose aus sanftem Dancefloor, Pop und Elektronik wunderbar beschreibende „Bits and pieces“ , wobei das Atmosphäre des Sounds immer präsent blieb. Das war Musik auf der Höhe der Zeit, phasenweise klang-visionär, spannend in jedem Fall und ein eigenständiges Klangprojekt besonderer Qualität, das vom Publikum zurecht gefeiert wurde.