Rees: Bezirksregierung will Dutzend Pappeln fällen lassen

Jörn Franken war überrascht, dass die NRZ von diesem Thema schon erfahren hatte. Offenbar ist die mögliche Fällung von rund einem Dutzend Pappeln an der Reeserwardt auch bei der Stadt Rees ein ganz frisches Thema. „Die Bezirksregierung Düsseldorf hat uns angewiesen, im Sinne des Deichschutzes diese Pappeln zu fällen“, erklärt der Stadtsprecher. Ob es tatsächlich so kommt, sei aber noch nicht entschieden. Die Abwägung läuft...

Der Reihe nach: Roswitha Lohmann, vielen in Rees als jahrelange Kämpferin für die Pappeln und aus der Initiative Pappelfreunde Bienen bekannt, meldete sich in der Redaktion. Es ginge um die Pappeln an dem Feldweg unmittelbar westlich der B67 von der Wardstraße aus abgehend. „Das ist eine sehr, sehr schöne Baumgruppe. Die Bäume sind etwa 55 Jahre. Sie können 150 Jahre alt werden. Die sollte man nicht fällen“, sagt Lohmann. Sollte es um eine Fällung im Sinne der Verkehrssicherheit gehen, so regte Lohmann noch an, dann könne man ein Schild „Betreten auf eigene Gefahr“ aufstellen, statt zu fällen.

Vielleicht sind die Bäume im Sinne des Naturschutzes schützenswert

Aber das ist nicht der Grund, wie Franken ja mitteilt. Sondern eben der Deichschutz. Und die Anordnung kommt von einer übergeordneten Behörde, der Bezirksregierung: „Wir sind in der Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve, ob die Bäume gefällt werden müssen. Es könnte sich auch um Biotop-Bäume handeln. Ob diese dann im Sinne des Naturschutzes schützenswert sind, ist abzuwägen.“ Die Stadt Rees wolle jedenfalls beide Seiten hören: Deichschutz und Naturschutz.

Insgesamt gibt es an dem Weg, der nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist und ansonsten gerne für Spaziergänge genutzt wird, über 40 Pappeln. Für eine Fällung in Frage komme aber nur die erste Gruppe ab der Wardtstraße kommen, so Jörn Franken. Das müssten etwa zehn bis zwölf Pappeln sein.