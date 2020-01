Rees: Beste Unterhaltung im Bürgerhaus mit Die Bullemänner

Wen die aktuelle Situation und Politik sorgte, der war am Freitag im Bürgerhaus am richtigen Platz. Die Kabarettgruppe Bullemänner kümmerte sich für 23,50 Euro Eintritt darum, dass auf alle Sorgen des Lebens mit vor Lachen tränendem Auge gesehen werden konnte. Mittel zu diesem Zweck in ihrem Programm „Muffensausen“ waren dafür Scherze, Rollenspiele und auch Lieder.

Der Gruppenname Bullemänner sollte später noch von Svetlana Svoroba kritisiert werden, die sich durch den Begriff von Augustin Upmann und Heinz Weißenberg ausgeschlossen fühlte. Doch sie geduldete sich damit zu warten und begleitete erst die beiden Männer auf ihrem Keyboard.

Hat der Coronavirus schon die Amazon-Pakete befallen?

Mit Svetlana Svoroba gehört auch eine Frau zu den Bullemännern. Nicht nur Augustin Upmann und Heinz Weißenberg. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

So konnten sie auf westfälische Art akute Probleme diagnostizieren: Was ist, wenn der Coronavirus aus China bereits die Pakete von Amazon befallen hatte? Heinz Weißenberg riet Augustin Upmann lieber den Nieser zu verkneifen, der sich nach dem Erhalt seines Pakets anbahnte. Zum Dank schallte aus den Publikumsreihen bereits Gelächter und auch zukünftige Possen sollten nicht ohne Applaus enden.

„Der große Wischmop aus Washington“ und „der kleine Wischmop aus London“ verfehlten natürlich auch nicht ihre Wirkung, erkannten doch alle Zuschauer die Frisuren von Donald Trump und Boris Johnson in ihnen wieder. Schon kurz darauf waren die Putzrequisiten wieder verschwunden, damit die Männer auf der Bühne sich nun auf die Heimat konzentrieren konnten.

Von Fridays for Future bis zum Landärztemangel

„Haben wir ‘s nicht schwer genug?“, fragten Heinz Weißenberg und Augustin Upmann. Auf diese typische Frage antwortete es laut selbstironisch: „Ja!“ Denn Streit zwischen zwei Päpsten, Fridays for Future, der Landärztemangel erst Recht und auch die verstärkte nationalsozialistische Bewegung geht an den Menschen am Niederrhein und ging an den Komödianten erst Recht nicht vorbei.

Zurückversetzt in einen langweiligen Sonntagnachmittag aus der Kindheit spielte Augustin Upmann die Nibelungensage nach. Für die einzelnen Charaktere nahm er dabei die Socken seiner Familie. Fmiliengeschichten wusste auch Svetlana Svoroba zu erzählen.

Auch das Thema Liebe wurde besonders von Heinz Weißenberg als Feuerwehrmann nicht kalt gelassen. Und es war klar, der Liebe des Publikums konnte sich die Bullemänner-Truppe gewiss sein.