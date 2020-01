Rees. In Rees ist am Donnerstag die Volksbank überfallen worden. Der Täter, zwischen 50 und 60 Jahre alt, ist auf der Flucht. Was bisher bekannt ist:

Überfall auf Volksbank in Rees: Vom Täter fehlt jede Spur

Niemand kann sich daran erinnern, jemals so ein großes Polizeiaufgebot in der Reeser Innenstadt gesehen zu haben. „Wegen Überfall geschlossen“ steht auf einem DIN-A4 Blatt, das an der Eingangstür der Filiale der Volksbank an der Dellstraße geheftet ist.

Gegen 9.05 Uhr gelingt es einem noch unbekannten Täter durch den Seiteneingang in die Bank zu gelangen. Noch ist die Glastüre zum Mitarbeiterbereich geschlossen. Sie öffnet für die Kunden um 9.30 Uhr. Im Vorraum, wo sich auch der eine Kassenbereich befindet, ziehen Kunden Bankauszüge oder Geld. Die Kasse hat noch geschlossen. Niemand ahnt, was gerade im Inneren der Bank geschieht. Die gute Nachricht vorweg: Niemand wurde verletzt.

Rees: Zum Zeitpunkt der Überfalls war die Bank noch zu

Der Täter gelangt zu einer Mitarbeiterin, die gerade, so Polizeipressesprecherin Corinna Saccaro, „mit Geld beschäftigt ist.“ Er fordert das Geld. Eine Waffe zeigt er dabei nicht. Die Mitarbeiterin tut genau das, was man den Bankern auf Schulungen gelehrt hat, sie händigt ihm das Geld, die Höhe ist nicht bekannt, aus. Er flüchtet. Umgehend löst die Mitarbeiterin den stillen Alarm aus.

Es ist 9.11 Uhr. Sofort sind die ersten beiden Polizeiwagen in Sichtweite. Die Fahndung läuft, erst im Nahbereich, später wird eine großräumige Fahndung eingeleitet. Der Polizeihubschrauber Hummel kreist bereits um 9.45 Uhr über die Innenstadt.

Genaue Angaben, über welchen Ausgang der Täter die Bank verlassen hat, macht die Polizei nicht. Einiges deutet darauf hin, dass er die Bank über den Kellerausgang verlassen hat. Wenn er diesen Weg gewählt hat, könnte er von der Videokamera der benachbarten Delltor-Apotheke aufgenommen worden sein.

Rees: Bankräuber erbeutete Bargeld aus der Volksbank

Die Angestellte ist die einzige Person in der Bank, die den Täter gesehen hat – weitere Mitarbeiter der Volksbank in Rees bekommen zunächst nichts von dem Überfall mit. Doch der Schrecken hat sie inzwischen ebenfalls erreicht. Opferschutzbeamte der Polizei treffen ein, um sie psychologisch zu betreuen.

Die Polizei befragt Mitarbeiter, Nachbarn, durchsucht das Terrain. Auch Beamte der Hundertschaft aus Duisburg sind bei der Suche nach dem Täter im Einsatz. Die Straßen rund um Rees werden von den Einsatzkräften am Vormittag kontrolliert.

So beschreibt die Polizei den Täter

Der Täter ist offenbar zu Fuß geflohen. Eine erste Beschreibung gab die Polizei nun heraus: Er soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Der schlanke Mann habe ein markantes Gesicht und trug bei dem Überfall einen schwarze Schal vor dem Mund, eine Mütze und eine Brille. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke, schwarze Jeans und braune Schuhe. Er soll Deutsch gesprochen haben.

Die Volksbank in Rees bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (red)