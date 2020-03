Das Coronavirus hat auch den Alltag im Altenheim St. Marien Haldern verändert. Besuche sind nicht mehr möglich, wie sonst gewohnt. Gerade jetzt ist Kommunikation wichtiger denn je.

Zum Glück haben die Auszubildenden des Altenheims gerade ein Projekt gestartet, dass in dieser Situation eine besondere Hilfe sein könnte. Sie testen gerade die App eines Berliner Start-Up-Unternehmens.

Mit Bildern und Videos nach außen kommunizieren

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_aus_Emmerich,_Rees_und_Isselburg{esc#225914285}[teaser]Die Myo Pflege-App soll die Kommunikation zwischen den Bewohnern, deren Angehörigen und dem Pflegepersonal erleichtern. "Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Instagram", sagt Rouven Bintzik, einer der Auszubildenden.

Jeder Bewohner des Altenheims bekommt dann ein eigenes Profil. Hier können Bilder und Videos aus dem Alltag in der Einrichtung geteilt werden. Schöne Momente und besondere Augenblicke, die vom Pflegepersonal eingefangen werden. Oder einfach nur kleine Szene aus dem täglichen Leben der Heimbewohner.

Die Angehörigen der Bewohner können dann in der App hinzugefügt werden und sehen, was sich auf dem Profil ihrer Verwandten tut. So können sie theoretisch von überall auf der Welt via Internet am Leben der Bewohner teilhaben. "Die Angehörigen können so sehen, was die Bewohner machen", erklärt Rouven Bintzik.

Auszubildende wollen die App etablieren

Die Azubis der Einrichtung in Rees-Haldern haben gerade per Videochat mit den Entwicklern der App in Berlin eine Einführung in die Nutzung erhalten. "Wir werden die App jetzt unter den Azubis verteilen und dann nach und nach die Bewohner hinzufügen", sagt Rouven Bintzik.

Im nächsten Schritt können sich dann auch die Verwandten der Bewohner registrieren. "Wir prüfen alle Daten nochmal, damit keine Fehler passieren", sagt Rouven Bintzik. So wird der Datenschutz sichergestellt. Nach und nach wollen die Auszubildenden des St. Marien Altenheims die App nun etablieren und dann mit Leben füllen.

Schnelle Kommunikation mit den Angehörigen

Ein zusätzlicher Vorteil für das Pflegepersonal: Über die Profile der Heimbewohner können sie direkte Nachrichten an alle Angehörigen verschicken. "Wenn einer der Bewohner etwas braucht, können wir das direkt allen Verwandten mitteilen", sagt Rouven Bintzik. "Das macht alles flexibler und einfacher für uns."

Ein Jahr soll nun der Test mit der neuen App im Altenheim laufen. Danach wird entschieden, ob die Einrichtung das besondere Kommunikationsmittel weiterhin nutzen will. Das ganze bleibt dabei komplett in den Händen der Auszubildenden.

Gegenseitiges Lernen und bessere Kommunikation

"Die jungen Menschen sollen nicht nur etwas von uns lernen. Wir wollen auch etwas von ihnen lernen", kommentiert Johannes Fockenberg, Geschäftsführer der Einrichtung, das Projekt der Auszubildenden.

Das Team der Einrichtung hofft, dass sich mit der App umsetzen lässt, was eigentlich wichtig ist: Die Angehörigen am Leben der Bewohner teilhaben lassen. Und auch nach außen vermitteln, dass es den Bewohnern gut geht.

>>>Die Myo Pflege-App

Die App wird vom in Berlin ansässigen Unternehmen Myo entwickelt und angeboten. Unter www.myo.de gibt es mehr Informationen rund um das Programm.

Die Anwendung ist bereits in ganz Deutschland in Altenheimen in der Anwendung. So setzen mit Agaplesion und Carpe Diem zwei große Gesundheitsanbieter mit über 100 Einrichtungen bereits auf die App.

Gerade in Zeiten des Coronavirus und erschwerten Kontaktbedingungen, könnte die App eine gute Hilfe sein, um die Verbindung zwischen Bewohnern, Angehörigen und Pflegepersonal leichter zu machen.