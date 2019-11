Jubilarehrung Probat in Emmerich ehrt Jubilare und angehende Ruheständler

Emmerich. Sieben Jubilare und angehende Ruheständler wurden nun im Probat-Museum in Emmerich für ihre jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit geehrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Probat in Emmerich ehrt Jubilare und angehende Ruheständler

Insgesamt sieben Jubilare und angehende Ruheständler wurden nun im Probat-Museum für Kaffeetechnik für ihre jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit geehrt.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Probat-Werke Wim Abbing und der Betriebsratsvorsitzende Gerhard Gertsen dankten in Anwesenheit der geladenen Gäste den Jubilaren und scheidenden Mitarbeitern für ihre Verbundenheit und ihr Engagement in all den Jahren.

In den Ruhestand verabschiedet

Ein Kollege feierte seine 25-jährige und zwei Kollegen ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit, drei weitere Kollegen und eine Kollegin wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Wim Abbing eröffnete den Festakt, an dem auch der Prokuristenkreis und die Vorgesetzten der Ehrengäste teilnahmen, mit den Worten: „Es sind vor allem die Menschen, die Probat ausmachen. Wir liefern nicht nur einzelne Maschinen. Da wir alles rund um das Thema Kaffee wissen, sind wir in der Lage, unseren Kunden passgenaue Komplettlösungen zu liefern. Die dazu notwendigen Kenntnisse stecken in den Köpfen unserer langjährigen Mitarbeiter.“

Dank an alle Mitarbeiter

Seine Marktführerschaft habe das Unternehmen einzig und allein diesen Mitarbeitern zu verdanken, die mit ihrem Engagement und der Bereitschaft, Ihr Wissen mit den nachfolgenden Generationen zu teilen, die Position an der Branchenspitze erarbeitet haben. Darüber hinaus seien es vor allem die beständigen Geschäftsbeziehungen zwischen langjährigen Mitarbeitern und Kunden, durch die ganz wesentlich zum Erhalt der Marktführerschaft beigetragen werde.

Danach richtete sich der Betriebsratsvorsitzende Gerhard Gertsen stellvertretend für alle Unternehmensmitarbeiter an die anwesenden Jubilare und angehenden Ruheständler: „Nur gemeinsam ist es uns möglich, erfolgreich zu sein. Dazu gehört auch, die eigenen Kenntnisse weiterzugeben. Im Namen der gesamten Belegschaft möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für diesen Wissenstransfer und Ihre langjährige Unternehmenstreue bedanken.“

Das sind die Jubilare und Ruheständler

Abschließend wünschten Wim Abbing und Gerhard Gertsen den scheidenden Mitarbeitern alles Gute für den vor ihnen liegenden Ruhestand und einen erfolgreichen Übergang in einen neuen Lebensabschnitt ohne die vertrauten Aufgaben und die alten Kollegen.



Die Jubilare sind: Jörg Gaide (25 Jahre), sowie Norbert Koster und Karl-Heinz Luib (beide 40 Jahre). Die angehenden Ruheständler sind Heinz-Wilhelm Böhmer, Paul Bonnes, Odile Kronenburg und Reinhard Tiemann.