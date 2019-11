Politik beurteilt Parkdruck in Emmerichs City verschieden

Der Gutachter machte keinen Hehl daraus, was er von der Idee hält, für 4,7 Millionen Euro ein Parkhaus am Kleinen Wall in Emmerich zu errichten. Für Wolfgang Mesenholl von der Planungsgruppe MWM wäre das ein sicheres Defizitgeschäft. Das Parkhaus mit rund 320 Stellplätzen könnte perspektivisch nicht wirtschaftlich betrieben werden.

Wie berichtet hat Mesenholl Erhebungen von 2013 durch neue Luftaufnahmen mit der Parkplatzbelegung der Innenstadt 2019 verglichen. An einem Tag um 11 Uhr. Einige selektive Planungsabsichten wurden einbezogen, um eine Perspektive für das Jahr 2025 zu zeichnen. Im Fokus standen nur Parkräume, nicht Parkplätze an Straßen entlang.

Gutachter: Perspektivisch ein Drittel der Parkplätze frei

Zum Hintergrund: Es sind vor allem die Berufspendler, die in der Innenstadt arbeiten, die kostenlose Parkplätze suchen. Einige sind auch bereit, für Parkplätze zu zahlen. Jene, die Einkaufen wollen, suchen Parkplätze nicht in den Randgebieten der Innenstadt, sondern in unmittelbarer Nähe der Geschäfte.

Fazit des Gutachtens: Waren 2013 rund 60 Prozent der Parkplätze noch frei, so sind es 2019 noch 54 Prozent und in 2025 seien 48 Prozent freie Parkplätze zu erwarten. In einer optimistischen Auslastung des Parkhauses würde ein jährliches Defizit von 409.000 Euro erwirtschaftet, so Mesenholl.

Gutachter schlägt vor, Schotterparkplatz testweise zu bewirtschaften

Geld, das für den Gutachter besser in die Förderung der modernen Mobilität investiert werden könnte. In geschützte Radunterstellplätze, in autonom fahrende Kleinbusse, in Car- und Ride-Sharing oder eine städtische E-Bike-Vermietung: „Die Mobilität wird sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren grundlegend ändern.“

Mesenholls Vorschlag lautete, den aktuellen Schotterparkplatz einfach testweise mal drei Monate zu bewirtschaften. Das wäre der Wahrheitsfindung dienlich.

BGE und Grüne fühlen sich bestätigt, Zweifel bei SPD und CDU

Oben rechts im Bild ist der Schotter-Parkplatz am Kleiner Wall in Emmerich zu sehen. Hier könnte ein Parkhaus entstehen. Auf dem Geistmarkt, rechts unten im Bild, sollen dauerhaft weniger Autos parken. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Sehr unterschiedlich ist das eindeutig negative Gutachten im Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstagabend angekommen. Während Jörn Bartels (BGE) eine der „besten Präsentationen“ gehört hatte, die im Ausschuss präsentiert wurde, zumal sie ohnehin die Zweifel der BGE an dem Projekt nährte, und auch die Grünen sich bestätigt fühlten, gab es auch Zweifel an den Aussagen Mesenholls.

„Die Gespräche auf der Straße stellen einen ganz anderen Parkdruck dar“, sagte etwa Manfred Mölder (SPD), der als Postbote da jeden Tag unterwegs ist. „Ich habe auch andere Erfahrungen gesammelt“, ergänzte Botho Brouwer (CDU). Wenn Parkplätze zur Vermietung auf den Markt kämen, dann wären sie schnell weg. Etwa Mitarbeiter des Krankenhauses seien es Leid, jeden Tag einen anderen Parkplatz zu suchen.

„Sie denken nicht über den Tellerrand hinaus!“

Geradezu böse wurde Johannes ten Brink (CDU): „Sie haben nur negative Aspekte aufgezählt. Was ist, wenn es am Geistmarkt weitere Ansiedlungen geben wird? Wo sollen die dann parken? Sie denken nicht über den Tellerrand hinaus!“

Das Gutachten hat die Politik zur Kenntnis genommen. Einstimmig wurde beschlossen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nochmal zu überlegen, ob das Parkhaus tatsächlich realisiert werden soll.

Nachdem Botho Brouwer eine Nacht darüber geschlafen hatte, wurde er noch deutlicher: „Lachhaft. Ein Testlauf zur Bewirtschaftung eines Parkdecks, auf einem nicht überdachtem, nicht markiertem Schotterfeld!“ Er erinnert daran, dass die Meinungsfindung eigentlich abgeschlossen sei und perspektivisch entschieden werden soll. „Man stelle sich mal vor, es spräche sich bei den Kunden und Touristen herum, in Emmerich muss man den Parkplatz nicht suchen, er ist am Eingangstor ausreichend vorhanden!“