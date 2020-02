Ordnungsbehördliche Bestattungen künftig in Emmerich

Ordnungsbehördliche Bestattungen werden künftig wohl in einer Urnenbeisetzung auf dem Emmericher Friedhof durchgeführt. Das empfahl der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat einstimmig. Die Embrica-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, denn bisher wurden diese mittellosen Verstorbenen eingeäschert und in einem Waldstück in Dieren (NL), 40 Kilometer von Emmerich entfernt, verstreut. Dies stieß in Emmerich auf Kritik.

Thomas Meschkapowitz (BSD, Teil der Embrica-Fraktion) begrüßt diesen Beschluss und freut, dass ein Stück Menschenwürde zurück gegeben werde, wie er gegenüber der NRZ erklärte. Auch Sabine Siebers, Grünen-Fraktionschefin, ist zufrieden: „Andere Kommunen machen das nicht und wählen die billigste Lösung.“

Der letzte Wille zählt

Von ordnungsbehördlichen Bestattungen wird dann gesprochen, wenn keine Hinterbliebenen des Verstorben rechtzeitig zu ermitteln sind. Erdbestattungen und Einäscherungen sind binnen zehn Tagen durchzuführen; bei einer Feuerbestattung gilt eine Frist von sechs Wochen. Innerhalb dieser Fristen ist die Behörde in der Pflicht die Bestattungen durchzuführen.

Für Art und Ort der Bestattung gilt grundsätzlich der letzte Wille. Liegt dieser nicht vor, was häufig der Fall ist, entscheidet die Kommune. In Emmerich läuft der Auftrag der letzten Ausschreibung zum 30. April aus. Derzeit werden die Verstorbenen durch die Deutsche Friedhofs GmbH eingeäschert und dann in Dieren verstreut. Das Waldstück ist für Angehörige frei zugänglich, falls sie dem Verstorbenen vor Ort gedenken wollen. Allerdings bisher eben nicht in Emmerich.

Emmerich nimmt höhere Kosten in Kauf

Die Verwaltung hat nun die Alternative überprüft: Künftig könnte eine Bestattung in einem Urnenwahlgrab auf dem Friedhof erfolgen. Nimmt man Beispiel 14 Bestattungen im Jahr, so steigern sich die Kosten von bisher 2200 auf künftig knapp 10.600 Euro.

Ein Exkurs: Von einer Sozialbestattung wird gesprochen, wenn die Angehörigen nachweisen können, dass sie die Kosten nicht tragen können und eine entsprechende Übernahme beantragen.

>> SPD enthielt sich beim Haushalt

Anderes Thema: der Haushalt 2020. Dieser wurde nach etlichen Änderungswünschen aus der Politik doch erheblich verändert. Schlussendlich wurde dem Rat nur mit den Stimmen der CDU empfohlen, den Haushalt zu verabschieden. Die SPD enthielt sich.

Dies sei ausdrücklich nicht als Affront gegen Bürgermeister Peter Hinze (SPD) zu verstehen, dessen Verwaltung ja den Haushalt einbrachte: „Es ist eine sehr große Veränderungsliste. Der Haushalt weicht nun sehr von dem ab, wie er eingebracht wurde. Wir müssen uns darüber noch Gedanken machen bis zur Ratssitzung. Wir hatten Peter Hinze vorher darüber informiert“, erklärt Manfred Mölder, SPD.

Umbau des Dr.-Robbers-Parks wird nicht verschoben

Im Haushalt stehen Erträge von gut 76,8 Millionen Euro Aufwendungen von gut 80,8 Millionen Euro gegenüber. Interimskämmerin Melanie Goertz wünscht sich von der Politik dringend konsolidierende Maßnahmen. Aus der Ausgleichsrücklage werden gut vier Millionen Euro entnommen. Und das obwohl das Parkdeck für 4,7 Millionen Euro nicht gebaut wird – auf Antrag der Grünen, die zwei Wochen vor der CDU ihren Antrag stellten. Absehbar, so Goertz, werde das Polster von gut 19 Millionen Euro in 2020 auf 8,1 Millionen Euro in 2023 sinken.

Nicht durchsetzen konnte sich die SPD mit dem Wunsch, den Umbau des Dr.-Robbers-Parks aufzuschieben. „Die Vereine warten darauf“, erinnerte Albert Jansen (CDU).