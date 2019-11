Rees. Comedian Özcan Cosar kommt mit seinem neuen Programm nach Rees. Karten für den Abend im Reeser Bürgerhaus gibt es bereits zu kaufen.

Özcan Cosar kommt mit dem Programm „Cosar Nostra“ nach Rees

Özcan Cosar kommt nach Rees. „Cosar Nostra“ heißt sein Programm, welches er im Bürgerhaus am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr spielt. Einlass ist bereits um 19.15 Uhr.

Die neue Show von Özcan Cosar bildet die Quadratur des Kreises, denn es ist sein viertes Programm mit dem Ziel die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen.

Geschichten aus der Wissenschaft

In der Geschichte haben Wissenschaftler und Forscher die bahnbrechende Erfindungen und Entdeckungen gemacht haben, immer eine Gemeinsamkeit gehabt: Sie waren von Ihrer Idee besessen. Nur durch diesen Wahnsinn haben sie es geschafft ihren Träumen treu zu bleiben und ihre Visionen zu verwirklichen. Wie schafft man es alle Menschen zum lachen zu bringen?

Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen Mechanismus und wo findet man diesen? Geheime Bruderschaften und Institutionen oder staatliche Forschungen die das Lachen der Menschen nutzen wollen? Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf eine bestimmte Situationen.

Die Formel des Lachens

Özcan Cosar begibt sich auf diese Expedition um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturelle Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat.

Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität.

Hier gibt es Karten

Kartenpreise: ab 26,45 Euro. Vorverkaufsstellen: online unter www.adticket.de, sowie im Avon-Lädchen, Hauptstraße 26 in Millingen sowie der Touristen-Information, Markt 41 in Rees.