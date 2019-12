Emmerich/Rees. Die NRZ-Emmerich hat wieder Geschenke an 50 Kinder in Emmerich und Rees verteilt. Möglich macht dies die NRZ-Aktion Klartext für Kinder.

Leuchtende Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum? Das haben auch 2019 wieder die zahlreichen Spender für die Aktion NRZ-Klartext für Kinder möglich gemacht. Mit ihrer finanziellen Unterstützung konnte die NRZ-Lokalredaktion Emmerich auch in diesem die Wunschkarten-Aktion in Emmerich durchführen – und so dafür sorgen, dass bei 50 Kindern, die sonst vielleicht kein Geschenk erhalten hätten, doch eine Gabe unter dem Weihnachtsbaum liegt.

Im November begann die Wunschkarten-Aktion der NRZ-Redaktion. 150 wurden an verschiedenen Orten in Emmerich und zum zweiten Mal auch wieder in Rees ausgelegt. Über 100 flatterten wieder zurück in die Redaktion – darauf geschrieben die Wünsche im Wert von maximal 50 Euro der Kinder. Und diese hatten in diesem Jahr einen echten Favoriten.

Skaterhelm, Gitarre, Puppenwagen und Parkgarage

Gleich vier Kinder wünschten sich ein besonderes Fahrzeug der Zeichentrick-Serie „Paw Patrol“. Doch auch andere, wirklich schöne Wünsche waren auf den Wunschkarten notiert: ein Holzzug zum Beispiel, aber auch ein Skaterhelm, eine Gitarre, ein Puppenwagen und eine Parkgarage. Nur soviel: Unter anderem diese Wünsche konnten erfüllt werden und liegen nun am Heiligen Abend zum Auspacken bereit.

Was vor allem freut: Alle Geschenke für die NRZ-Klartext für Kinder Wunschkarten-Aktion konnten im Emmericher Einzelhandel besorgt werden. So zum Beispiel ein Kassetten-Recorder, eine Kinderuhr oder eben jede Menge Spielwaren. Für Letzteres ist natürlich seit Jahren das Spielzeug-Geschäft Spielinger auf der Kaßstraße in Emmerich ein Kooperations-Partner.

Viele Unterstützer der Wunschkartenaktion

Das Ehepaar Vogelsang und seine Mitarbeiter stehen nicht nur kompetent mit Rat und Tat zur Seite, sondern gewähren auch alljährlich einen Nachlass von zehn Prozent auf den Geschenke-Kauf der NRZ. Auch die großzügige Spende des Lions-Clubs Emmerich-Rees und dem Martinskomitee Leegmeer macht die Aktion auch immer erst möglich.

Wie schon in den Jahren zuvor, waren auch 2019 die Geschenke wieder schnell verteilt. War das Chef-Büro noch am vergangenen Dienstag vollgestellt, waren am Mittwoch eigentlich schon alle Geschenke abgeholt.

Alleinerziehende Mutter freut sich für ihre Kinder

Und schon die erste Mutter, die zwei Spielinger-Gutscheine für ihre beiden Kinder abholte, machte deutlich, wie wertvoll die Aktion ist. „Meine Kinder freuen sich so sehr, dass sie in den Spielzeugladen gehen können und sich etwas aussuchen dürfen“, erklärte die Emmericherin. Als alleinerziehende Mutter könnte sie ihnen diese Freude so nicht bieten.

Das Spenden-Konto der NRZ

Mit der Aktion Klartext für Kinder wird alljährlich auch eine andere Aktion unterstützt. So konnte die NRZ auch 2019 wieder einen finanziellen Beitrag zur Ameland-Fahrt der Katholischen Waisenhausstiftung Emmerich leisten.

Spenden bitte an Stichwort: Klartext für Kinder/Kinder in Not; IBAN DE69 3585 0000 0000 1278 52, Sparkasse Rhein-Maas. Der AWO-Ortsverein Emmerich führt dankenswerterweise das Konto für die NRZ und stellt auch Spendenquittungen aus.