Es gibt nicht viele Stellen in Isselburg, an denen es regelmäßig staut. Vor allem aber in der Nähe der Bundesstraße 67 ist die Verkehrssituation im Feierabendverkehr angespannt. Nicht direkt auf der Bundesstraße, wohl aber an der Kreuzung der B 67 mit der L 468 (Am Fenn) und der Ochsenstraße am Gewerbegebiet Heelden soll die Situation nun entspannter werden.

Das teilt der Kreis Borken mit. Verschiedene Beteiligte – etwa des Kreises, der Polizei und der Stadt Isselburg – haben sich bei einer Verkehrsschau in Isselburg auf kurzfristige Maßnahmen an dieser Kreuzung verständigt – und diese auch bereits umgesetzt.

Situation soll vorübergehend entspannt werden

So gibt es nun eine veränderte Markierung und Beschilderung sowie Ampelschaltung. Diese Maßnahmen, so der Kreis Borken, „sollen die Situation dort vorübergehend entspannen“.

Konkret heißt das: Der Verkehr, der von der L 468 (Am Fenn) aus die Kreuzung geradeaus überqueren möchte (ins Gewerbegebiet Im Geer), fährt nun mit den Linksabbiegern auf einer gemeinsamen Spur. Das ist aufgrund der geringen Anzahl von Verkehrsteilnehmern, die geradeaus fahren, eine umsetzbare Lösung.

Grünpfeil an der Ampelanlage angebracht

Damit ergibt sich ab sofort eine reine Rechtsabbiegerspur auf die B67, in Richtung der Autobahnauffahrten bzw. Rees. Für die stark frequentierte Rechtsabbiegerspur ist an der Ampelanlage außerdem ein Grünpfeilschild angebracht worden.

Dies gebe den Rechtsabbiegern die Möglichkeit, auch außerhalb der eigentlichen Grünphase der Ampel rechts abzubiegen – natürlich unter Berücksichtigung der Vorfahrtsregeln. Sollten viele Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit nutzen, außerhalb der eigentlich Grünphase abzubiegen, wird dies dazu führen, dass sich die „Grün-Zeit“ für die L 468 aufgrund der geringeren Verkehrsmenge verkürzt und sich damit positiv auf den Verkehrsfluss der B 67 auswirkt.

Ampelschaltung wurde angepasst

Das Querungsaufkommen von Fußgängern und Radverkehr dort hält sich in Grenzen, die Kreuzung ist gut einsehbar. Nachdem das Grünpfeilschild angebracht wurde, soll das Unfallgeschehen an der Kreuzung jährlich ausgewertet werden. Auf Dauer soll eine entsprechende Ampelschaltung die neue Rechtsabbiegerführung unterstützen und das Grünpfeilschild entbehrlich machen.

Es tut sich aber noch mehr in dem Bereich der B 67 auf Isselburger Stadtgebiet. Der Landesbetrieb Straßen NRW plant, die Situation an der B 67 in Isselburg langfristig durch den Umbau der Kreuzung zu verbessern, gleichzeitig soll ein Radweg angelegt werden.

Neue Spur-Regelung soll Verbesserung bringen

Bis dies jedoch umgesetzt wird, erhoffen sich die Verantwortlichen von Land, Kreis, Stadt und Polizei eine Verbesserung der Situation durch die jetzt vereinbarten Maßnahmen. Die neue Spur-Regelung und das Grünpfeilschild sind bereits umgesetzt, die neue Ampelschaltung folgt im Nachgang.

Zum Hintergrund: Die Grünpfeilregelung wird in NRW sehr zurückhaltend eingesetzt. Im Kreis Borken ist die Regelung in Isselburg ein Novum. Das Schild bedeutet für die Verkehrsteilnehmer Folgendes: Kfz-Fahrer, die rechts abbiegen wollen, dürfen das auch in der Rotphase. Sie müssen jedoch an der Haltlinie stoppen und sich vergewissern, dass sie den vorfahrtsberechtigten Verkehr beachten, Radfahrer und Fußgänger in deren Grünphase weder beeinträchtigen noch gefährden.