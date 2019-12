Bürgermeister Christoph Gerwers (rechts) und Ordnungsamtsleiter Frank Postulart (links) bei der Übergabe der neuen Einsatzjacken an Jörg Vogel (stv. Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Rees) und den Einsatzkräften der Reeser First Responder Gruppe.

Rees. Die First Responder Gruppe Rees hat neue Einsatzjacken erhalten. Der Bürgermeister hat sie übergeben. Das leistet die Gruppe in Rees.

Neue Einsatzjacken für die First Responder Gruppe Rees

Bürgermeister Christoph Gerwers überreichte den Mitgliedern der seit 2012 bestehenden Reeser First-Responder-Gruppe jetzt neue Einsatzjacken. „Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisten eine wertvolle Arbeit, von der alle Bürger im Ernstfall profitieren“, dankte Bürgermeister Christoph Gerwers dem engagierten Team für die geleistete Arbeit.

Erst im Sommer dieses Jahres sind vier weitere ehrenamtliche Kräfte zur First-Responder-Gruppe der Stadt Rees hinzugekommen. Grund genug, die jetzt 14-Mann starke Gruppe mit neuen und gut erkennbaren Funktionsjacken auszustatten.

First-Responder-Kräfte bieten qualifizierte medizinische Erstversorgung

Die First-Responder-Gruppe wird von der Rettungsleitstelle des Kreises Kleve alarmiert, wenn Bürger in Not sind und die Gefahr besteht, dass der Rettungsdienst nicht schnell genug an der Einsatzstelle sein kann. In diesen Fällen übernehmen die First-Responder-Kräfte die qualifizierte medizinische Erstversorgung des Patienten und überbrücken so das behandlungsfreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Das Reeser Angebot stellt eine sinnvolle Ergänzung zum Rettungsdienst dar, da jede überbrückte Sekunde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Leben retten kann. Die Reeser First Responder-Gruppe besteht seit 2012, ist der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees zugeordnet und ist in dieser Form im Kreis Kleve einzigartig.

Retter sind rund um die Uhr erreichbar

Die Retter sind rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar. Die Alarmierung der First-Responder-Gruppe erfolgt im Bedarfsfall durch die Rettungsleitstelle des Kreises Kleve, die über die Rufnummer 112 zu erreichen ist.