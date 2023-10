Leichen-Fund in Rees: Hat Bewohner Einbrecher erstochen?

In einer Wohnung am Kirchplatz in Rees (offenes Fenster) soll es zu der Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 30-Jähriger ums Leben kam.

Rees. In Rees wurde ein Toter (30) gefunden. Einbrecher-Trio geriet wohl mit Bewohner in Auseinandersetzung. Polizei hat Tatverdächtigen festgenommen.

In Rees ist ein 30-jähriger Mann in der Nacht am Kirchplatz tot aufgefunden worden. Nach NRZ-Informationen könnte es sich dabei um einen womöglich niederländischen Mann handeln, der gemeinsam mit zwei Mittätern in eine Wohnung am Kirchplatz eingebrochen war.

In der Wohnung sollen ein 30-Jähriger und eine 28-Jährige wohnen – Geschwister. Der Vater soll in der Wohnung da drüber wohnen. Offenbar brach das Trio bei den Geschwistern ein, berichtet eine weitere Schwester der Bewohner. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, womöglich war ein Messer im Spiel, den der Einbrecher, der aus der Wohnung flüchtete, erlag auf dem Trampelpfad vor der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche seinen Verletzungen.

Der Tote befindet sich am Mittag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Krankenwagen, wo die Leichenschau stattfand. Foto: Wolfgang Remy / NRZ

Geschwister aus Emmerich

Die Polizei soll den 30-jährigen Bewohner als Tatverdächtigen festgenommen haben. Auch die Schwester werde vernommen. Es heißt, die Geschwister stammten aus Emmerich und wären vor zwei Jahren nach Rees gezogen.

Die Aufregung in der Nacht zu Mittwoch war groß: Gegen 2.30 Uhr wurde mitten in der Stadt die Leiche gefunden. Die Mordkommission in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen und den der Tatort wurde abgesperrt. „Im Moment laufen Vernehmungen“, hieß es seitens der Kripo zunächst am Mittag. Gespräche mit der Staatsanwaltschaft liefen in dem Moment.

Mordkommission ermittelt

Eine Pressemitteilung folgte kurze Zeit danach: Der 30-jähriger Mann erlag „auf offener Straße auf dem Kirchplatz schweren Verletzungen. Zuvor war es zwischen ihm und einem anderen 30-Jährigen in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen. Tatmotiv und -hergang sind noch unklar, eine Mordkommission ermittelt und vernimmt derzeit Beteiligte und Zeugen. Der 30-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen“, berichtet die Polizei.

Der Tote wurde zwischen diesen beiden Bäumen am Trampelpfad aufgefunden. Foto: Wolfgang Remy / NRZ

Mitarbeiter des Reeser Bauhofes waren nach NRZ-Informationen früh vor Ort, um große Mengen Blut am Trampelpfad zu beseitigen, sodass der breiten Öffentlichkeit der Anblick erspart wurde. Der Leichnam befand sich am Mittag noch zur Leichenschau im Krankenwagen vor der Kirche.

Pizza-Box und schusssichere Weste in Tatortnähe gefunden

Zudem wurden am Auffundort einige auffällige Gegenstände gefunden: eine schusssichere Weste, eine Gaspistole mit Aufsatz, eine schwarze Pizza-Box, wie sie für den Transport in einem Pizza-Taxi genutzt wird, und Handschuhe. Erste TV-Sender sind mit ihren Kamerateams vorgefahren und berichten.

