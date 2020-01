Löschzugführer Gregor Amting nach 25 Jahren verabschiedet

Vrasselt. Die Feuerwehr Emmerich hat Gregor Amting nach 25 Jahren als Löschzugführer in Vrasselt verabschiedet. David Grewe tritt seine Nachfolge an.

Auf der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Vrasselt der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich hat Gregor Amting nach 25 Jahren die Löschzugführung in jüngere Hände übergeben. Neuer Löschzugführer ist jetzt David Grewe.

1995 hatte Amting die Löschzugführung übernommen, in dieser Zeit hat sich der Löschzug Vrasselt völlig neu aufstellen können. Neben einer heute modernen Fahrzeugausstattung, wurde in der Amtszeit von Amting auch ein Mehrzweckboot für Einsätze auf dem Rhein und den Binnengewässern angeschafft. Mit dem im März 2019 übergebenen Löschfahrzeug des Landes NRW, ist der Löschzug auch im Katastrophenschutz NRW eingebunden. Die größte Herausforderung stellte 2002 die Erweiterung und der Umbau des Feuerwehrgerätehauses an der Moselstraße dar.

Michael Becker ist der Stellvertreter

Martin Bettray, der Leiter der Feuerwehr Emmerich, überreichte die Entlassungsurkunde und sprach Gregor Amting für sein Engagement seinen Dank aus. Amting wird auch weiterhin ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr verrichten.

Der neue Löschzugführer David Grewe wurde an dem Abend zum Brandinspektor befördert, ihm zur Seite steht weiterhin Michael Becker als sein Stellvertreter. Neu in der Führungsrunde ist Dominik Kleipaß, welcher ebenfalls als Stellvertretender Löschzugführer aufgenommen wurde.