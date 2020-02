24 Lehrkräfte in einem Stuhlkreis, ein Referent und ein dicker Ordner: Drei Tage lang trafen sich nun Pädagogen des Gymnasiums Aspel, des Willibrord-Gymnasiums und der Gesamtschule Emmerich im Reeser Gymnasium zum Seminar. Dessen Inhalt? Das Lions-Quest-Programm „Erwachsen handeln“ und wie man es im Schulalltag integriert. Die Pädagogen dazu eingeladen hat der Lions Club Emmerich/Rees.

Neben dem Programm „Erwachsen handeln“ gibt es innerhalb von Lions Quest noch das Programm „Erwachsen werden“ für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Für dieses Programm habe der Lions Club Emmerich/Rees schon mehrmals Seminare durchgeführt, erklärt Joachim Joosten, Lions Quest-Beauftragter des Lions Clubs Emmerich/Rees.

Programm wird zum zweiten Mal in einem Seminar geschult

Erstmals sei das in 2001 geschehen. „Das Programm ,Erwachsen handeln’ fördert der Club zum zweiten Mal“, erklärt Joosten. Die Kosten von 5000 Euro übernehmen die Löwen komplett. Um dies machen zu können, werden die Gelder genutzt, die der Club etwa aus dem Verkauf des Adventskalenders alljährlich generiert.

Franz-Dirk Willenbrink ist als Lions-Quest-Referent aus der Nähe von Osnabrück an den Niederrhein gereist. In dem dreitägigen Seminar erläutert er den Pädagogen die verschiedenen Module des Programms „Erwachsen handeln“. „Alles ist zusammengefasst in einem großen Ordner, den jeder mitnehmen kann“, so Willenbrink. Den Pädagogen wird in dem Seminar quasi vermittelt, wie sie wiederum Lebenskompetenzen an die Schüler in den verschiedenen Altersgruppen vermitteln. So zumindest lautet das Ziel des Seminars.

Lebenskompetenzen können in allen Fächern vermittel werden

Gearbeitet wird daher in dem Seminar von Anfang an sehr praktisch, wie Willenbrink erklärt: „Jeder Lehrer muss praktisch auch eine Unterrichtsstunde in einer Gruppe vorbereiten.“ Als Lebenskompetenzen werden innerhalb von Lions Quest Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufgeführt. „In einem noch weiteren Sinn umfassen Lebenskompetenzen auch die Fähigkeiten, die zur demokratischen Stabilität moderner Gesellschaften beitragen“, so Joachim Joosten.

Und um hier anzusetzen und Schüler darin zu fördern, gibt es verschiedene Ansätze. „Und zwar eigentlich in allen Unterrichtsfächern“, so Willenbrink. Denkbar sind zum Beispiel außerschulische Kooperationen. „Wie etwa eine Klasse, die regelmäßig das Altenheim besucht und den Senioren vorliest“, weiß der Experte.

Lions-Quest steht fest im Stundenplan

Lions-Präsident Klaus Hegel ist von dem Programm überzeugt. Der Leiter des Gymnasiums Aspel in Rees hat selbst den dicken Ordner des Programms im Schrank stehen. Konkrete Projekte werden an seiner Schule nicht umgesetzt. „Vielmehr wird das Programm in den Unterricht integriert“, so Hegel.

Das sei auch am Willibrord-Gymnasium in Emmerich der Fall, wie Joosten unterstreicht. Er selbst hätte noch damals als Schulleiter eingeführt, dass es in den Klassen 5 und 7 wöchentlich eine Lions-Quest-Stunde gibt.

>>Nicht nur praktische Anregungen

Jeder Lehrer nimmt aus dem Seminar nicht nur praktische Anregungen, sondern auch einen dicken Ordner mit den einzelnen Modulen mit. Natürlich kann dieser dann auch von anderen Lehrkräften der Schule eingesehen und genutzt werden.

In Kooperation mit der pädagogischen Hochschule Freiburg wurde Lions Quest „Erwachsen handeln“ seit 2010 von einem Team aus Lehrkräften verschiedener Schulformen und Wissenschaftlern an 30 Pilotschulen in Deutschland erprobt. Derzeit wird das Material des Programms überarbeitet und bald aktualisiert.