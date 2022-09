Kreis Kleve startet mit Omikron-Auffrischungsimpfungen

Kreis Kleve. Der Kreis Kleve bietet an zwei Sonder-Impftagen erstmals den Omikron-Impfstoff für Auffrischungsimpfungen an. Was ausnahmsweise nötig ist.

Der Kreis Kleve startet die Corona-Schutzimpfungen mit den an die angepassten Impfstoffen. Nach der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sowie dem entsprechenden Erlass des Landes NRW ist der rechtliche Rahmen für die Impfungen gegeben.

Die Termine der zwei Sonderimpftage in Goch

Zum Start bietet der Kreis Kleve zwei Sonder-Impftage in seiner festen Impfstelle in Goch an, ehemaliger Aldi-Markt an der Gartenstraße 6. Diese finden statt am Mittwoch, 28. September 2022, von 14 bis 20 Uhr sowie am Donnerstag, 29. September 2022, von 14 bis 20 Uhr.

Ausnahmsweise ist Terminbuchung nötig

Um die Nachfrage nach den neuen Impfstoffen erfassen zu können, größere Warteschlangen zu vermeiden und keine Interessenten ohne Impfung abweisen zu müssen, ist für diese beiden Tage ausnahmsweise eine Terminbuchung nötig. Diese ist ab Dienstag, den 27. September 2022, 9.30 Uhr online über www.impftermine-kreis-kleve.de oder telefonisch beim Corona-Telefon des Kreises Kleve 02821 85-7800 möglich.

Das Corona-Telefon ist diese Woche Dienstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 16 Uhr und Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr für die telefonische Terminbuchung erreichbar.

Welche Impfungen werden angeboten

Das Angebot richtet sich an Personen, die die erste oder zweite Auffrischungsimpfung („Booster“) benötigen. Dazu bietet der Kreis Kleve an die Omikron-Virusvariante BA.1 angepasste Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna sowie den an die Omikronvariante BA.4/5 angepassten Impfstoff des Herstellers Biontech an.

Wichtig: Es finden keine Erst- und Zweitimpfungen statt, da die nicht zur Grundimmunisierung zugelassen sind.

An wen richtet sich das Angebot?

Grundsätzlich impfberechtigt sind in Deutschland Personen,

die in Deutschland wohnen oder

ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben oder

die in Deutschland beschäftigt sind.

Die Legitimation erfolgt über den Personalausweis bzw. eine Arbeitgeberbescheinigung.

Voraussetzungen für die erste Auffrischungsimpfung sind zudem:

Mindestalter von 12 Jahren und

es liegen bisher zwei immunologische Ereignisse vor (ein Ereignis ist je eine Einzelimpfung bzw. eine mittels PCR-Befund festgestellte Corona-Infektion) und

der Mindestabstand zum letzten immunologischen Ereignis beträgt sechs Monate.

Voraussetzungen für die zweite Auffrischungsimpfung sind zudem:

1. Zugehörigkeit zu einem der nachfolgenden Personenkreise:

Personen ab dem Alter von 60 Jahren oder

Personen ab 12 Jahren mit einer Grunderkrankung (insbesondere Immundefizienz) oder

Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen oder

Betreute Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe bzw. in Pflegeheimen

2. Impf-Historie:

Es liegen bisher drei immunologische Ereignisse vor (ein Ereignis ist je eine Einzelimpfung bzw. eine mittels PCR-Befund festgestellte Infektion) und

der Mindestabstand zum letzten immunologischen Ereignis beträgt 6 Monate.

Mitzubringende Unterlagen

amtlicher Lichtbildausweis

Impfausweis und falls vorhanden: PCR-Befund bzw. Genesenenbescheinigung über Infektion in der Vergangenheit.

für Personen, die nicht in Deutschland leben, jedoch hier arbeiten: Arbeitgeberbescheinigung

Personen, die eine zweite Auffrischungsimpfung wünschen, haben den Anspruch über eine Arbeitgeberbescheinigung bzw. ärztliche Unterlagen nachzuweisen, sofern das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht ist.

Aufklärungsmerkblatt, Einwilligungs- und Anamnesebogen stehen bei der Onlinebuchung zum Download zur Verfügung, sind aber auch alternativ an der Impfstelle – insbesondere bei telefonischer Buchung – erhältlich.

Weitere Impfangebote

Der Kreis Kleve setzt im Oktober die einmal pro Monat stattfindenden Impfangebote in allen 16 Städten und Gemeinden wie gewohnt fort. Start ist der 3. Oktober 2022. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Informationen dazu finden sich ebenfalls in Kürze online auf www.impftermine-kreis-kleve.de.

Das Angebot umfasst: Kinderimpfungen: Zwei Angebote für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit dem entsprechenden Kinder-Impfstoff

Für Personen ab 12 Jahren (unter den genannten Voraussetzungen):

Erst- und Zweitimpfung mit den bisherigen Impfstoffen (Erst- und Zweitimpfung)

Auffrischungsimpfungen (Booster) mit den neuen, angepassten Impfstoffen (sofern ausreichende Mengen der neuen Impfstoffe lieferbar sind)

Auffrischungsimpfungen mit den bisherigen Impfstoffen (sofern keine ausreichenden Mengen der neuen Impfstoffe lieferbar sind)

Impfwillige wurden in drei Kommunen – Kreis Recklinghausen, Mülheim und Essen – ungeimpft weg geschickt, weil die aktualisierte Stiko-Empfehlung für den neuen Omikron-Impfstoff fehle. Wie wird das im Kreis Kleve gehandhabt? Die NRZ fragte nach.

Ärztinnen und Ärzte können Impfstoff nach eigenem Ermessen verwenden

„Im Kreis Kleve wird bereits mit dem angepassten Omikron-Impfstoff geimpft – allerdings ausschließlich durch einige niedergelassene Ärztinnen und Ärzte“, antwortet Kreissprecher Benedikt Giesbers. Den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stehe es frei, nach eigenem Ermessen diesen Impfstoff zu verwenden. Infos, welche und wie viele Praxen dies bereits tun, liegen dem Kreis Kleve allerdings nicht vor.

Bei den vom Kreis Kleve in den Kommunen organisierten Impfungen jedoch komme der angepasste Impfstoff aktuell noch nicht zum Einsatz. „Der Kreis Kleve impft im Auftrag des Landes NRW und auf Grundlage der aktuellen Erlasslage durch das MAGS NRW. Diese ist – vor allem aus Gründen der Haftung – strikt an eine Impf-Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gebunden. Solange diese aussteht, kann ein Impfstoff nicht verwendet werden“, erklärt Benedikt Giesbers. Dabei seien aber die Vorgaben der Politik „klar und eindeutig. Wünschenswert wäre aber eine zeitnahe Empfehlung der Stiko.“

Der Kreis Kleve bereite die Impfungen mit dem angepassten Impfstoff bereits vor und könne nach Stiko-Empfehlung sowie Erlass des Landes NRZ zeitnah mit den Impfungen beginnen.

