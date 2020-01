Emmerich. Messsysteme können am Rhein nicht installiert werden – aber wäre der Bau einer Entgasungsstation nicht sinnvoller? Zum Beispiel in Emmerich?

Kreis Kleve: Eine Entgasungsstation am Rhein wäre wichtiger

Es wird kein Messsystem am Rhein geben, das illegale Entgasungen von Tankschiffen erfasst. Der Antrag der Grünen wurde im Kreistag abgelehnt, vor allem deshalb, weil es technisch derzeit kein System dafür gebe. Statt sich über den Umweltskandal aufzuregen, sollte man nochmal einen Schritt zurück gehen. Warum sollte man über ein Messsystem nachdenken?

Wäre es nicht sinnvoller eine Entgasungsstation, die es auf dem Rhein laut Bundesumweltamt noch gar nicht gibt, vor der Grenze zu installieren? Es ließe sich doch bestimmt eine verbindliche Regelung finden, dass alle Tankschiffe in Emmerich an der Station entgasen müssen. Das würde das Problem an der Wurzel packen. Also, liebe Politiker, lasst das doch mal prüfen!

KLK macht sich unabhängiger

Fakten geschaffen am Rhein hat KLK mit dem Bau der Verladebühne. Das Unternehmen ist abhängig von der Rohstofflieferung über den Rhein und hat seine Zukunft selbst in die Hand genommen. Nun ist KLK unabhängiger von Pegelkapriolen. Eine gut investierte gute Million – erstaunlich, dass das nicht mehr gekostet hat übrigens. Und ein Bekenntnis zum Standort.