Kreis Kleve: 4,1 Prozent der Bevölkerung pflegebedürftig

Sorge um den Arbeitsplatz ist hier ein Fremdwort. „In der Pflege gibt es eine 100-prozentige Jobgarantie“, sagt Prof. Dr. Michael Isfort. Der Professor für Pflegewissenschaft und Versorgungsforschung aus Köln ist als Hauptreferent der dritten Ausgabe der Pflegefachtagung in Emmerich zu Gast. „In der Pflege arbeiten in Deutschland mehr Leute als in der Automobilindustrie“, schiebt der Fachmann erklärend hinterher.

In der Senioreneinrichtung St. Augustinus wurde getagt

In der Senioreneinrichtung St. Augustinus wird auf der von der Holding Pro Homine organisierten Fachtagung über selbstbestimmtes Handeln diskutiert. Denn in den Pflegeberufen steht am 1. Januar des kommenden Jahres eine Revolution an. Bisher gab es drei Ausbildungsberufe: Kinderkrankenpflege, Altenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege. Diese drei Sparten werden abgeschafft. Stattdessen wird die so genannte generalistische Pflegeausbildung eingeführt. „In Zukunft gibt es dann nur noch die Pflegefachfrau respektive den Pflegefachmann“, erläutert Dr. Andreas Bock, Schulleiter des Bildungszentrums Niederrhein.

Das Ziel des Gesetzgebers

Ein Ziel des Gesetzgebers ist es, dass die pflegerische Expertise deutlich aufgewertet wird. Die lässt sich exemplarisch an zwei Szenarien festmachen. So können zukünftig Patienten nicht mehr aus dem Krankenhaus entlassen werden, ohne dass eine Beurteilung aus pflegerischer Sicht vorliegt. Andererseits kann es zu einem Bürokratieabbau in der häuslichen Pflege kommen. Demnächst können auch Pfleger Rezepte für medizinische Hilfsmittel ausstellen.

Führungskräfte werden benötigt

„Aber dafür brauchen wir gut ausgebildete Führungskräfte in der Pflege“, sagt Sylvia Guth-Winterink, die die Zentrale Pflegedienstleitung in den beiden Pro-Homine-Krankenhäusern in Emmerich und Wesel verantwortet. Eben dieses Fachpersonal wird zum Beispiel im Bildungszentrum Niederrhein in Wesel ausgebildet. Für den Schulleiter Andreas Bock bringt die neue generalistische Pflege ganz konkrete Änderungen für seine Einrichtung mit. „Wir werden die Zahl der Ausbildungsplätze um 43 Prozent erhöhen“, berichtet Bock. Aktuell sind in Wesel 294 Ausbildungsplätze vorhanden, zukünftig können dort 420 Schüler den Pflegeberuf erlernen.

Bürgermeister Hinze nennt regionale Zahlen

Wie wichtig Pflege vor Ort ist, machte auch Bürgermeister Peter Hinze in seinem Grußwort zu Beginn der Tagung deutlich. Denn bei 4,1 Prozent der Bevölkerung im Kreis Kleve liegt im Moment Pflegebedarf vor. Die Tendenz steigt, was allein schon am demografischen Wandel liegt.

Überhaupt möchte Sylvia Guth-Winterink in diesem Punkt die Kommunen und auch die Kommunalpolitik mit ins Boot holen. Die Pflegedienstleiterin kann sich gut vorstellen, im zuständigen politischen Gremium zu berichten. Ein Ansprechpartner in der jeweiligen Stadtverwaltung „ist eine Win-Win-Situation“, meint Guth-Winterink.

>>> Diskussionsrunde und Fachvorträge

Bei der Pflegefachtagung stand neben einigen Fachvorträgen und einem Impulsreferat auch eine Podiumsdiskussion auf der Tagesordnung.

Die Moderation übernahm Wolfgang Stratenschulte, stellvertretende Pflegedienstleitung Marien-Hospital Wesel. Als Diskussionsteilnehmer waren geladen: Dr. Marc Achilles, Chefarzt Anästhesie/Intensivmedizin, Ärztlicher Direktor des Marien-Hospital Wesel; Dr. Jochen Heger, Chefarzt Allgemein-/Visceralchirurgie, Ärztlicher Direktor St. Willibrord-Spital Emmerich; Dr. Andreas Bock, Leiter BZNW; Prof. Dr. rer. medic. Michael Isfort, DIP Köln; Natalie Stief; Timo Maroszek (beide Marien-Hospital) sowie Sylvia Guth-Winterink, Zentrale Pflegedienstleitung.