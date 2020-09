Kommunalwahl Rees: Christoph Gerwers bleibt Bürgermeister

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut ersten Prognosen erneut stärkste Kraft in den Rathäusern geworden, während die SPD deutliche Verluste hinnehmen musste.

Kommunalwahl in NRW: CDU bleibt stärkste Kraft

Rees. Wie wurde die Kommunalwahl 2020 in Rees entschieden? Hier finden Sie die vorläufigen amtlichen Ergebnis der Bürgermeister- und Ratswahl.

Am Abend der Kommunalwahl warteten die Bürgerinnen und Bürger in Rees gespannt auf Wahlergebnisse aus ihrer Stadt: Das Ergebnis fiel deutlich aus, Christoph Gerwers (CDU), tritt seine nächste Amtszeit als Bürgermeister an. Und auch die Stimmen für die Ratswahl sind ausgezählt.

Gewählt wurden der Bürgermeister, der Stadtrat, der Landrat und der Kreistag.

In diesem Artikel finden Sie die vorläufigen Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Ratswahl.

Bürgermeisterwahl in Rees - das vorläufige Wahlergebnis:

Wahl des Stadtrates in Rees - das vorläufige Wahlergebnis:

Weitere Informationen zur Wahl in Rees und im Kreis Kleve sammeln wir hier: