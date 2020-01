Emmerich. Mit Altweiber geht der Karneval in Emmerich in seine heiße Phase. Das sind die wichtigsten Termine im Straßenkarneval in der Stadt im Überblick.

Karneval und Zug: Das Karnevalswochenende in Emmerich

In die Kostüme, fertig, los! Mit Altweiber beginnt auch in Emmerich der Straßenkarneval. Zur Hochphase der fünften Jahreszeit gibt es auch 2020 wieder zwei Umzüge und viele Partys in Emmerich und seinen Ortsteilen. Das ist die Übersicht zum Straßenkarnevalswochenende in der Stadt:

Karneval: Das ist an Altweiber in Emmerich los

Am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, kann etwa in Elten gefeiert werden. Sven Jansen lädt alle Narren herzlich ins Kolpinghaus an der Sonderwykstraße ein. Zehn Euro kostet die Karte, geboten werden gute Stimmung, natürlich jede Menge Musik und Kölsch vom Fass. Los geht es um 20 Uhr. Ebenfalls gefeiert wird Altweiber im Kapaunenberg Emmerich.

Unter dem Motto „Feiert mit uns Karneval wie früher am Bölt“ lädt der Veranstalter, die Party und Event Service GmbH, ab 18.11 Uhr in den großen Saal. Mit dabei sind die stadtbekannten DJ’s Uli Mebus, Marco Kühnen und Christian Malik. Eintritt: sieben Euro im Vorverkauf. Vorverkaufstellen sind Kapaunenberg Emmerich, Speelberger Str. 115, Tourist Information Emmerich, Rheinpromenade 27, Emmerich und die Gaststätte „Zum Raben“, Kirchstraße 4.

Karneval: Kinderkarneval in Emmerich am Nelkensamstag

Am Nelkensamstag, 22. Februar, wird wieder im Silberdorf Elten Kinderkarneval gefeiert. Der Kinderkarnevalsumzug „schlängelt“ sich ab 14.11 Uhr durch folgende Straßen im Ortsteil Elten: von-Bodelschwingh-Straße, Überquerung Emmericher Straße, Seminarstraße, Überquerung Lindenallee, Plagweg, Sandstraße, Martinusstraße, Bergstraße, Eltener Markt, Schmidtstraße, Wasserstraße, Neustadt, Wilhelmstraße, Klosterstraße und Eltener Markt.

Auf dem Marktplatz findet nach dem Umzug noch eine Karnevalsparty bis ca. 17.30 Uhr statt. Nach dem Umzug bietet außerdem auch Sven Jansen im Kolpinghaus Elten eine After-Zug-Party an. Zehn Euro kostet die Karte, geboten werden gute Stimmung, natürlich jede Menge Musik und Kölsch vom Fass.

Karneval: Das ist am Sonntag in Emmerich geplant

Am Tulpensonntag, 23. Februar, folgt dann der närrische Höhepunkt. Der Tulpensonntagzug lockt wieder Tausende Narren in die Stadt. Gestartet wird um 11.11 Uhr. Der Zugweg des Tulpensonntagszuges verläuft wie folgt: Geistmarkt, Steinstraße, Hinter dem Engel, Gasthausstraße, Ölstraße, Baustraße, Großer Löwe, Hühnerstraße, Kleiner Löwe, Kaßstraße, Kirchstraße, Neumarkt, Alter Markt, Steinstraße und Geistmarkt. Im Anschluss an den Zug findet auf dem Geistmarkt eine Karnevalsparty bis ca. 16 Uhr statt.

Nicht nur hier kann nach dem Umzug gefeiert werden. Auch im Kapaunenberg steigt wieder eine After-Zug-Party mit den DJ’s Marco Kühnen, Uli Mebus und Christian Malik. Einlass ist ab 13.11 Uhr.️ Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf. Veranstalter ist auch hier die Party und Event Service GmbH.

Auch auf dem Rhein wird nach dem Umzug gefeiert: Die Germania legt an der Emmericher Promenade an. DJ Gerdi Baumann spielt die Hits, fünf Euro kostet der Eintritt inkl. eines Freigetränks. Das Schiff fährt nicht und öffnet nach dem Zug. Und damit nicht genug. Auch in den Südstaaten wird nach dem Tulpensonntagszug gefeiert. „Slütter feiert Karneval“ lautet das Motto im Saal Slütter in Vrasselt am 23. Februar. Im kleinen Saal der Gaststätte wird dann Karneval mit Groß und Klein bei freiem Eintritt gefeiert. Für Stimmung sorgen: DJ Nico, Dörmakar, VCK Funken und Dörmakarkids.