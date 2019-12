Herbert Tripp prägt seit vielen Jahren die Geschicke des Unternehmens Kao Chemicals in Emmerich. Nun übernimmt er im Konzern neue Aufgaben und verlässt Emmerich.

Emmerich. Nach 32 im Unternehmen verlässt Herbert Tripp Ende 2019 Kao Chemicals in Emmerich. Der Geschäftsführer übernimmt im Konzern neue Aufgaben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kao Chemicals-Chef Herbert Tripp verlässt Emmerich Ende 2019

Herbert Tripp, Geschäftsführer von Kao Chemicals in Emmerich, wird nach 32 Jahren im Unternehmen und zwölf Jahren als Geschäftsführer, zum 31. Dezember Emmerich verlassen. In der Belegschaftsversammlung am 20. Dezember wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass Tripp innerhalb des Kao-Konzerns eine neue Aufgabe übernimmt.

Jürgen Jonalik wird der neue Geschäftsführer

Sein Nachfolger ab dem 1. Januar wird Jürgen Jonalik, jetziger Vice-President Operations, der seit mehr als 18 Jahren dem Unternehmen angehört. Beim Neujahrsempfang der Kao Chemicals Anfang Januar 2020 wird Herbert Tripp vom neuen Geschäftsführer Jonalik offiziell verabschiedet.

Die Kao Chemicals GmbH (KCG) ist ein Unternehmen der Chemie Division der Kao Corparation, Japan, und gehört dem Konzern seit dem 1. November 1992 an. KCG ist im Wesentlichen ein Hersteller von Tensiden (waschaktive Substanzen), die in allen Bereichen der technischen Reinigung, als auch der kosmetischen Reinigung Anwendung findet. KCG beschäftigt in Emmerich etwa 230 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 250 Millionen Euro pro Jahr.