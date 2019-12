Isselburg. Mit großer Mehrheit haben die Ratsmitglieder in Isselburg den Haushalt 2020 verabschiedet. Nur eine Fraktion stimmte gegen das Zahlenwerk.

Isselburger Rat verabschiedet Haushalt mit großer Mehrheit

Der Haushalt 2020 ist verabschiedet. Und das mit deutlicher Mehrheit. Neben der Stimme von Bürgermeister Michael Carbanje votierten noch die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen für das Zahlenwerk, das von der Kämmerei um den Beigeordneten Alexander Herzberg aufgestellt wurde. Lediglich die drei Ratsmitglieder der FDP stimmten mit Nein.

Hebesätze wurden angehoben

Zuvor hatte es das gleiche Abstimmungsergebnis bei den Hebesätzen gegeben. Hier wurden Grundsteuer A (auf 254 Prozent) und B (auf 479 Prozent) angehoben. Diese Steuererhöhung soll ein Einnahmenminus abfedern, das bei den Abwassergebühren entsteht, da dort mit einem niedrigeren kalkulatorischen Zins gerechnet wurde.

Stadt Isselburg hat große Projekte vor der Brust

Frank Häusler, Fraktionsvorsitzender der CDU, erinnerte in diesem Zusammenhang an die großen und ebenso finanzintensiven Projekte, die die Stadt vor der Brust habe. „Wir als CDU haben immer gesagt, dass wir den Inflationsausgleich mitmachen werden“, so Häusler.