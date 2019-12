Polizeibericht Isselburger nach Autounfall in Uedem in Klinik eingeliefert

Isselburg. Ein 40-jähriger Mann aus Isselburg überschlägt sich mit seinem Auto. Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer leisten sofort Erste Hilfe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Isselburger nach Autounfall in Uedem in Klinik eingeliefert

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Freitagabend in Uedem, bei dem sich ein Isselburger schwer verletzte. Um 21.05 Uhr befuhr der 40 jährige Mann aus Isselburg mit seinem Pkw die Mühlenstraße (L5) von Uedem kommend in Fahrtrichtung Marienbaum.

Ursache noch unklar

Aus bislang noch ungeklärter Ursache, kam er im Bereich des Dellweges zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und fuhr dann nach links in den Grünbereich. Dort prallte er mit seinem Pkw gegen einem Wall und überschlug sich.

Anwohner und Zeugen leisten Erste Hilfe

Mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die das verunfallte Fahrzeug neben der Fahrbahn feststellten, leisteten unverzüglich Erste Hilfe und verständigten die Rettungsdienste.

Notarzt ist vor Ort

Bei dem Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Versorgung vor Ort einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der Unfallschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.