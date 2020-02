Isselburg: Wiesner ersetzt Ratsmitglied Kuzu bei den Grünen

Einen Abschied und eine Begrüßung gab es nun während der 101. Sitzung des Rates der Stadt Isselburg. Bei der Ratsfraktion der Grünen gibt es nämlich einen Wechsel.

Verabschiedet wurde Kathrin Kuzu, die seit nunmehr zehn Jahren im Rat der Stadt und auch einigen Ausschüssen für die Grünen mitgearbeitet hat. Zunächst sprach Michael Carbanje einige Worte des Dankes in Richtung Kuzu, die zur Verabschiedung noch einmal erschienen war.

Grünen-Chef überreichte einen Blumenstrauß

„Mit großem Interesse hast Du mitgestaltet und Dich mit viel Engagement für die Menschen eingesetzt“, lobte der Bürgermeister. Auch Grünen-Chef Uwe Übelacker bedankte sich bei Kuzu. „Auch für die manchmal unbequeme Arbeit“, so Übelacker. Mit einem „Alles Gute“ überreichte er Kuzu einen Blumenstrauß. Den nahm diese natürlich dankend an und verabschiedete sich. Persönliche Veränderungen hätten nun dazu geführt, dass sie nach Hamminkeln gezogen ist. Sie versprach aber: „Ich werde politisch weitermachen.“

Christiane Wiesner ist nun Ratsmitglied der Grünen. Foto: Grüne / NRZ

Für Kuzu in den Rat nachgerückt ist damit Christiane Wiesner. Diese wurde dann auch sogleich begrüßt und auch vereidigt. Wiesner ist in Anholt geboren und aufgewachsen. Während ihrer Ausbildung und einigen Jahren Berufstätigkeit wohnte sie zwar zeitweise nicht in Isselburg, ist dort aber nach der Geburt ihres Sohnes wieder in die alte Heimat gezogen.

„Es ist mir ein Anliegen, mich für die Interessen der Isselburger Bürger einzusetzen, deshalb bin ich 2012 Mitglied beim Bündnis 90/Die Grünen geworden“, erklärt sie auf ihrem Profil auf der Internetseite der Grünen.

FDP benennt neuen, stellvertretenden Sachkundigen Bürger

Da sie beruflich hauptsächlich mit Kindern, Jugendlichen und Eltern arbeite, ist die Jugend- und Schulpolitik ihr Schwerpunkt. Für die Grünen wird sie unter anderem im Rat mitwirken und auch natürlich im Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport.

Eine weitere Personalie gab es außerdem in der Ratssitzung. Die FDP benannte einen neuen, stellvertretenden Sachkundigen Bürger, nämlich Lukas Richter.