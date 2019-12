Werth. Am Samstag findet in Werth wieder der Weihnachtsmarkt statt. Ab 11 Uhr sind die Stände geöffnet. Im Angebot ist hier viel Selbstgemachtes.

Isselburg: Weihnachtsmarkt rund um die Mühle in Werth

Idyllisch - so kann der Weihnachtsmarkt rund um die Werther Mühle beschrieben werden. Klein und fein, so richtet der Werther Heimatverein alljährlich seinen Weihnachtsmarkt aus, der mit seiner besonderen Atmosphäre besticht. Vor allem dann, wenn es dunkel wird und die Mühle angestrahlt wird.

Am kommenden Wochenende haben wieder viele Besucher die Gelegenheit, den Markt zu genießen. Am Samstag, 14. Dezember, öffnet dieser um 11 Uhr seine Pforten. Freuen können sich die Weihnachtsfreunde dann auf zahlreiche Stände. An die 30 Standbetreiber konnten auch in diesem Jahr gewonnen werden.

Duo aus Werth hat den Markt organisiert

Und wer schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt in Werth war, der weiß: Hier wird hauptsächlich Selbstgemachtes angeboten. Annelore Blecking hat diesen in diesem Jahr übrigens gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins Werth, Hermann van Thiel, organisiert.

Nicht nur für die Augen gibt es etwas zu gucken. Auch die Ohren dürfen genießen. Mit dabei werden Musiker des Jugendblasorchesters und eine Trecksackgruppe sein.

Freuden für den Gaumen stehen bereit

Der Gaumen darf sich dann auch auf die von den Werther Knappen kredenzten mit Bratäpfel, Waffeln und den Glühwein freuen.

Die Treckerfreunde haben Kuchen und Bratwürstchen im Angebot. Für die Kaltgetränke sorgt der Heimatverein im Getränkewagen. Und auch Reibekuchen stehen hier zum Verkauf.

Und natürlich darf einer in Werth nicht fehlen: Auch der Nikolaus schaut an der Windmühle vorbei. Enden wird der Markt übrigens gegen 19 Uhr.