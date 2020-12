Isselburg: Vorschläge für Verdienstorden einreichen

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird vom Bundespräsidenten für besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland im politischen, sozialen oder kulturellen Bereich verliehen. Er ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Den Orden gibt es in insgesamt acht verschiedenen Stufen, von der Verdienstmedaille bis zur Sonderstufe des Großkreuzes.

Isselburg/Kreis Borken Vorschläge für den Verdienstorden der Bundesrepublik für ehrenamtliches Engagement kann jeder beim Bundespräsidenten einreichen.

Viele Bürger des Kreises Borken bringen sich auf verschiedene Weise ehrenamtlich in der Gesellschaft ein und bereichern so auf vielfältige Weise die Region. Zu den erfreulichen Aufgaben von Landrat Dr. Kai Zwicker gehört es in jedem Jahr, den vom Bundespräsidenten verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland den zu ehrenden Frauen und Männern im Kreis Borken zu überreichen.

Landrat zeichnet im Jahr 2020 drei Personen aus

„Die Menschen, denen ich diese Auszeichnung übergeben darf, engagieren sich seit langem in besonderem Maße uneigennützig für das Allgemeinwohl“, hebt der Landrat bei seiner Bilanz für 2020 hervor. „Das reicht von sozialen Tätigkeiten über sportlichen Einsatz bis hin zum kommunalpolitischen Engagement.“ Im zurückliegenden Jahr konnte er drei Personen aus dem Kreis Borken ehren. Geplant waren noch weitere Aushändigungen, die jedoch coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben werden mussten.

Verdienstkreuz am Bande

Ausgezeichnet wurden jeweils ein Bürger aus Stadtlohn, Raesfeld und Gescher. Eine Person erhielt die Verdienstmedaille, zweimal wurde das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens verliehen.

2019 bekamen insgesamt sechs Personen eine Auszeichnung.

Informationen zu besonderen Verdiensten

Vorschläge zur Verleihung eines Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland kann jeder machen. Dazu reicht ein formloses Anregungsschreiben, das unter anderem an den Landrat gerichtet werden kann. Darin enthalten sein müssen neben Angaben zur Person auch Informationen zu den besonderen Verdiensten der oder des Vorgeschlagenen.

Acht verschiedene Stufen des Ordens

Nähere Informationen zum Verdienstorden gibt es auf der Internetseite des Bundespräsidenten unter www.bundespraesident.de.