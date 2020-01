Isselburg: Sozialarbeiter spricht über ein Tabuthema

Ramkumar Kisoensingh brennt für seine Arbeit. Der Sozialarbeiter ist in Isselburg für die aufsuchende Jugendarbeit verantwortlich. Der zuständige Fachausschuss hatte den Wunsch geäußert, einen Bericht über aufsuchende Jugendarbeit zu bekommen.

Schnell wurde deutlich, dass sich die Kommunalpolitiker für einen anderen Inhalt interessierten, als das was ihnen von Kisoensingh präsentiert wurde.

Deutsches Rotes Kreuz ist Maßnahmenträger

Die aufsuchende Jugendarbeit in der Stadt Isselburg wird vom Deutschen Roten Kreuz als Maßnahmeträger wahrgenommen. DRK-Mitarbeiter Ramkumar Kisoensingh sprach in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales zunächst sehr abstrakt und allgemein über die Interessen und Probleme von Heranwachsenden.

So sei ein hoher Medienkonsum, der bis zu Medienmissbrauch gehe, bei Jugendlichen Alltag. „Die Zeit am Bildschirm wird immer mehr“, fasste es Kisoensingh prägnant zusammen.

Frage nach konkreten Zahlen für Isselburg

Sehr schnell wurde dann aber etwa von Dr. Stefanie Krause (CDU) nach konkreten Zahlen für Isselburg gefragt. Zu seinen so genannten Stammkunden zählt Kisoensingh 35 Jugendliche im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr sei die Zahl leicht gestiegen. Bei diesen Jugendlichen gibt es aber wohl nur wenige, die Probleme mit Online-Zocken haben.

Youtube-Videos würden aber viele seiner Stammkunden in einem bedenklichen Maße konsumieren. „Ich höre ganz oft, dass man nur ein Video schauen wollte, dann aber doch wieder zwei Stunden vor dem Bildschirm abgehangen hat“, sagt Ramkumar Kisoensingh, der in diesem Bereich vor allem Aufklärungsarbeit leisten will.

Ramkumar Kisoensingh will Aufklärungsarbeit leisten

Apropos Aufklärungsarbeit: Besonders wichtig war dem Sozialarbeiter, ein Tabuthema anzusprechen. Pornografie sei ein großes Problem. Auch in Isselburg. Wenngleich Ramkumar Kisoensingh hier keine konkreten Zahlen nannte. Der erste Kontakt mit Pornografie erfolge heute etwa im Alter von elf Jahren. Die Filme seien in den vergangenen Jahren immer gewalttätiger geworden. „Meist wird das weibliche Geschlecht erniedrigt“, so Kisoensingh.

Die Folgen sind verheerend: Kinder und Jugendliche können im wahren Leben nicht verstehen, warum sie bei Aktionen, die sie aus den Filmen kennen, dann eine negative Konsequenz erfahren. „Das geht selbst so weit, dass Mädchen denken, dass ist doch normal, wenn ich so schlecht behandelt werde, weil es in diesen Filmen auch so gemacht wird“, berichtet der DRK-Mitarbeiter.

>>> Aktuell keine Bauwagengruppen

Seit Mitte 2019 sind die Bauwagengruppen, die von Ramkumar Kisoensingh initiiert und betreut wurden, obsolet. Eine Gruppe sei vom Alter her nicht mehr in der Zielgruppe gewesen. Bei der anderen Gruppe habe es andere Gründe gegeben.

„Es ist eine Problematik aufgetaucht, die ich vorher so nicht gesehen habe“, erklärte der DRK-Mitarbeiter. „Die Krake hat das Angebot kannibalisiert“. Bei der Krake handelt es sich um den fahrbaren Jugendtreff, den Ramkumar Kisoensingh auch nach Isselburg steuert.