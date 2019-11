Isselburg sichert sich mit neuer Satzung Vorkaufsrecht

Bevor es zum eigentlichen Tagesordnungspunkt kommen konnte, gab es erst einmal wichtige Dinge zu klären. Nämlich: Wer von den politischen Vertretern muss sich eigentlich als befangen melden, wenn es darum geht, eine neue Satzung zur Ausübung des besonderen Vorkaufsrechtes zu verabschieden?

Der ein oder andere Vertreter der Parteien hat natürlich Eigentum in den Ortskernen, die dabei in den Fokus rückten. Vorsorglich meldeten sich drei befangen – konnten dann aber doch abstimmen, nachdem der Erste Beigeordnete der Stadt Isselburg, Alexander Herzberg, sich noch einmal zum Prozedere belesen hatte.

Politik votierte einstimmig für den Verwaltungsvorschlag

Letztlich konnten alle Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses einstimmig dafür votieren, dass die Stadt Isselburg nun für bestimmte Bereiche des Stadtgebietes ein Vorkaufsrecht bei Immobilien eingeräumt bekommt, sofern diese verkauft werden.

„Das bedeutet allerdings nicht“, und darauf verwies noch einmal Bauamtschef Dave Welling, „dass wir nun jede Immobilien einfach kaufen können“. Sollte die Stadt Isselburg in bestimmten Bereichen Nutzen von ihrem Vorkaufsrecht machen wollen, „gilt es schon genau zu begründen, warum der Stadt dieses Recht nun auch gewährt werden muss“. So müsse dieser Kauf etwa dem Allgemeinwohl dienen.

Befürchtungen der FDP entkräftet

„Die Satzung zur Ausübung des Besonderes Vorkaufsrechtes ist nun kein Freifahrtsschein“, so Welling. „Gut zu wissen“, sagte Hermann Gebbing von der FDP, „das hatten wir nämlich erst so befürchtet“.

Das dem nicht so sei, versuchte auch noch einmal Bürgermeister Michael Carbanje zu verdeutlichen. „Natürlich wollen wir so Einfluss nehmen“, erklärte er. „Aber zum Beispiel, um die Grundstücke zu nutzen, um dringend benötigten Parkraum in den Zentren zu schaffen“. Vor allem straßenbaulich könnte man so besser wirken und Einfluss nehmen. Weil es eine solche Satzung noch nicht gebe, sei der Stadt so jüngst ein wichtiges Grundstück quasi durch die Lappen gegangen.

Hilfe bei der Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen

Mit der Satzung werden nun Bereiche festgelegt, in denen die Stadt grundsätzliches Interesse an Grundstücken zur Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen hat – ohne diese schon konkret formuliert zu haben. In Isselburg ist dies natürlich insbesondere entlang der in den Ortsdurchfahrten gelegenen Hauptverkehrsstraßen interessant. „Hier stellt sich die städtebauliche Situation problematisch dar. Der Straßenraum ist oft eng, Fahrzeuge werden zu Hindernissen und auch der optische und bauliche Verfall einzelner Immobilien ist wahrnehmbar“, so Bauamtschef Dave Welling.

Um hier eben steuern zu können, habe die Verwaltung vorgeschlagen eine entsprechende Satzung zu erlassen – was der Bau- und Umweltausschuss auch einstimmig bekräftigt hat.

>> DIESE BEREICHE SIND DRIN

In der Satzung als Bereiche hinterlegt sind etwa die Minervastraße in Alt-Isselburg, als auch die Deichstraße in Werth.

Auch im Ortsteil Anholt soll die Satzung zum Tragen kommen. Hier hat die Stadt ein Interesse daran, entlang der Niederstraße und auch der Gendringer Straße eventuell das Besonderes Vorkaufsrecht auszuüben.