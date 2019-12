Einen schweren Verkehrsunfall meldet die Polizei in Anholt am Samstagnachmittag.

Anholt. Vier verletzte Personen gab es am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Isselburg-Anholt. Darunter auch ein achtjähriges Mädchen.

Isselburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Straße Hahnerfeld

Bei dem Verkehrsunfall in Isselburg-Anholt am Samstagnachmittag gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die Kreisstraße 2 aus Richtung Niederlande kommend in Fahrtrichtung Hahnerfeld (L 606).

An der Einmündung zur L 606 bog er nach links in Richtung Bocholt ab. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 21-jährigen Isselburger, der mit seinem Pkw die L 606 von Bocholt kommend in Richtung Anholt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Straße musste über eine Stunde gesperrt werden

Insgesamt verletzten sich bei dem Verkehrsunfall vier Personen leicht, die durch die vor Ort anwesenden Rettungsdienste behandelt wurden. Im Fahrzeug des 40-jährigen Niederländers wurde neben dem Fahrzeugführer, noch ein achtjähriges Mädchen und ein 43-jähriger Beifahrer (beide Niederländer) verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Bereich der Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt. Auch die Feuerwehr war mit 21 Kräften vor Ort im Einsatz.