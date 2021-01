Isselburg: Rückblick fasst das Musikschuljahr 2020 zusammen

Isselburg Die Musikschule Bocholt/Isselburg blickt in einem Video noch einmal zurück auf das vergangene Musikschuljahr 2020.

Das neue Jahr hat begonnen. Für Anhänger der Musikschule Bocholt/Isselburg lohnt sich noch einmal der Blick zurück. Corona habe das Musikschulleben 2020 „gehörig auf den Kopf gestellt“, teilt die Stadt Isselburg auf ihrer Internetseite mit.

Abgesagte Veranstaltungen

„Was alles trotz oder sogar wegen Corona“ stattgefunden habe, schaue man sich am besten selbst an: nämlich in dem Musikschul-Video „Jahresrückblick 2020“. Es findet sich auf der Homepage der Musikschule unter www.bocholt.de. Das ruft Erinnerungen wach – freilich auch an coronabedingte Absagen wie den des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ oder die Aufführung des Kindermusicals „Im Riff geht’s rund“.

Die Zweigstelle der Musikschule in Isselburg ist übrigens unter 02874/911 64 erreichbar.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]