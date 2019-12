Isselburg: Pfadfinder verabschieden das Jahr mit Grillfest

Im Sommer ist es schon fast Pflicht, den Grill rauszuholen und ein paar leckere Würstchen und Steaks zu grillen. Denn Grillen erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. Menschen treffen sich, um ein paar schöne Stunden miteinander im Freien zu verbringen. Schade ist nur, dass auch der schönste Sommer einmal zu Ende geht. Das gute Wetter muss dem Regen, eisigen Böen und schließlich Eis und Schnee weichen. Der Grill überwintert im Keller oder Schuppen.

Seit mehr als 20 Jahren Tradition

Dass das Grillen auch in der kalten Jahreszeit ein schönes Erlebnis sein kann, beweisen seit mehr als 20 Jahren die Isselburger Pfadfinder mit einer liebgewordenen Tradition. Denn sie verabschieden am letzten Samstag des Jahres das alte Jahr mit einem Grillfest an ihrem Stammsitz am Alten Wasserwerk. Dazu werden Eltern, Freunde, Geschwister und Ehemalige eingeladen.

Lagerfeuer gehört einfach dazu

Aber bevor der Grill angeworfen wird, ist erst einmal Arbeit angesagt. Ein Zelt muss aufgebaut, Tische und Bänke bereit gestellt, Holz geholt und ein Lagerfeuer entfacht werden. Denn was wäre so ein Grillfest ohne wärmendes Lagerfeuer – einfach nur halb so schön.

So nach und nach trafen dann die mehr als 50 Gäste ein, die am Samstag die Einladung der Pfadfinder zu Grillfest angenommen hatten. Sie brachten Salate, Kräuterbutter, Soßen und noch viele andere leckeren Dinge mit und wurden schon erwartet von dem Duft gegrillter Würstchen und Steaks.

Anmelden zu den Gruppenstunden

Die Kleinsten mussten erst einmal das Gelände erkunden, denn es ist durchaus spannend, im Dunkel am Alten Wasserwerk herum zu strömen. Die Erwachsenen hatten die Gelegenheit, das alte Jahr Revue passieren zu lassen. „Ich finde die Idee mit dem Abgrillen toll“, meinte dann auch Bart Koskamp, dessen Sohn Tijno seit einigen Jahren den Pfadfindern in Isselburg angehört, „und auch die Pfadfinder generell sind eine gute Sache.“

Dieser Aussage konnten einige Väter nur zustimmen. Der achtjährige Daymon hatte es sich am Lagerfeuer gemütlich gemacht. „Ich war schon öfters bei den Gruppenstunden und werde mich jetzt bald anmelden“, erzählte der junge Mann, „und Wintergrillen finde ich einfach Spitze.“

Thomas Menning ist zufrieden

Thomas Menning, Leiter der Isselburger Pfadfinder, war mehr als zufrieden mit dem Abend. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele kommen würden. Alle meine Erwartungen wurden übertroffen.“

Und am Ende waren alle Würstchen und Steaks aufgegossen, nur ein paar Salate mussten wieder mit nach Hause genommen werden, denn da waren die Mütter oder auch Väter durchaus fleißig gewesen und hatte einfach viel zu viel mitgebracht. Einig war man sich jedoch, dass man einen schönen Abend verbracht hatte.

Wald soll mittels Patenschaften aufgeforstet werden

Wer Lust hat, der darf gerne mal bei den Isselburger Pfadfindern vorbei schauen, denn sowohl bei den Wölflingen (von 6 – 9 Jahre) als auch bei den Jungpfadfindern (von 10 – 12 Jahre) sind noch Plätze frei. Die Gruppenstunden finden immer freitags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt.Die Gruppenstunden der Pfadfinder (von 13 – 16 Jahre) im Anschluss daran von 18.00 bis 19.00 Uhr.Durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer gibt es im Wald am Pfadfinderheim eine Menge Leerstellen. Ab dem Frühjahr wollen die Pfadfinder wieder aufforsten und bieten daher Baumpatenschaften an. Jeder Pate darf dann seinen eigenen Baum pflanzen.Wer Interesse hat – sowohl an den Gruppenstunden als auch an einer Patenschaft kann sich melden bei Thomas Menning unter der Telefon-Nr. 0171 8584601.