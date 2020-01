Isselburg: Neuer Name für die Hauptschule am Stromberg

Der Rat hat den Haushalt 2020 bereits in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 verabschiedet. Seit dem haben die politischen Gremien in der Stadt Isselburg eine Sitzungspause eingelegt. Weiter geht es erst am Mittwoch, 22. Januar 2020, wenn der Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales tagt. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17.30 Uhr in der Mensa der Verbundschule.

Realschulzweig gibt es nicht mehr

Ein Thema aus dem Bereich Schule gilt es dabei zu klären. Denn nach dem die Realschule im vergangenen Jahr ausgelaufen ist, muss nun die Schule am Stromberg eine offizielle Bezeichnung erhalten. Verwaltungsseitig gibt es zwei Vorschläge. Alternative eins lautet: Hauptschule der Stadt Isselburg - Gemeinschaftshauptschule. Als zweite Möglichkeit wird Strombergschule - Gemeinschaftshauptschule der Stadt Isselburg vorgeschlagen.

Vorgabe aus dem Schulgesetz NRW

Laut Schulgesetz NRW führt jede Schule eine Bezeichnung, die den Schulträger, die Schulform und die Schulstufe angibt. Bei Grundschulen und Hauptschulen ist auch die Schulart anzugeben. Vor der Gründung der Verbundschule wurde die Hauptschule in Isselburg als Gemeinschaftshauptschule geführt. Diese Schulart gilt auch nach dem Widerruf der Genehmigung zur Errichtung der Verbundschule fort.

Am 30. November 2005 wurde die Hauptschule der Stadt Isselburg durch Ratsbeschluss in Strombergschule - Gemeinschaftshauptschule der Stadt Isselburg umbenannt. Dies ist die vor der Errichtung der Verbundschule letzte Schulbezeichnung der Hauptschule gewesen.

Rücksprache mit dem Schulleiter

Nach Rücksprache mit dem kommissarisch beauftragten Schulleiter Frank Milius tritt die Hauptschule jedoch seit Beginn des laufenden Schuljahres bereits offiziell unter der Bezeichnung Hauptschule der Stadt Isselburg – Gemeinschaftshauptschule auf. Die Bezeichnung der Schule mit den in Absatz 6 aufgeführten verbindlichen Bestandteilen legt der Schulträger fest. Einer Genehmigung bedarf es nicht. Der formelle Beschluss über die Namensgebung ist der Bezirksregierung bekannt zu geben.

Die Schule ist vom Schulträger in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten rechtzeitig zu beteiligen. Die Beteiligung hat in der Form der Anhörung zu erfolgen. Zur beabsichtigten Änderung der Schulbezeichnung wurde die Schulkonferenz angehört und bis zur Fachausschusssitzung um Stellungnahme gebeten.

Antrag der CDU

Ebenfalls in den Bereich Schule geht ein Antrag der CDU. Die Fraktion möchte, dass die Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund verbessert wird. Alle Schüler in Isselburg sollen aktiv am Unterricht teilnehmen können und gleichberechtigte Mitglieder im Klassenverbund sein. „Hierfür ist es notwendig, dass Kinder mit Migrationshintergrund insbesondere dann, wenn ihre sprachlichen Kompetenzen in der Zielsprache Deutsch nicht ausreichend sind, gezielte Förderung im Rahmen eines zusätzlichen DaZ-Unterrichts erhalten“, lautet die Begründung von Fraktionschef Frank Häusler.

Das primäre Ziel der zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen sei eine schnelle Integration der Kinder ohne beziehungsweise der Kinder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen in den Unterricht und das Schulleben.

Häusler sieht Handlungsbedarf

„In Isselburg besteht hierzu besonders in den Grundschulen deutlicher Handlungsbedarf“, meint Häusler. Die CDU-Fraktion habe deshalb schon im Weiterbildungsausschuss angeregt, dass die VHS Sprachförderung für diese Kinder anbieten könnte. Die Christdemokraten wünschen sich daher, dass in der Sitzung des Ausschusses der Auftrag erfolgen soll, diese Möglichkeit durch den Zweigstellenleiter für die VHS Isselburg prüfen zu lassen.