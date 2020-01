Isselburg. Ein Brand in einem Stromverteiler, ein Fehlalarm und die Sammlung der Tannenbäume standen für die Feuerwehr Isselburg vergangene Woche an.

Isselburg: Mehrere Einsätze und Anlässe für die Feuerwehr

Zwei Einsätze und eine besondere Aktion der Jugendfeuerwehr mit den Löschzügen beschäftigten in der vergangenen Woche die Freiwillige Feuerwehr Isselburg. So wurde der Löschzug Isselburg am späten Donnerstagabend mit dem Stichwort „Verdächtige Rauchentwicklung“ zur Dekkers Waide in Heelden alarmiert. Es handelte sich um ein Feuer in einem Stromverteiler im Außenbereich. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Pulverlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle.

Der Löschzug Anholt, der Löschzug Isselburg sowie das DRK Ortsverband Isselburg wurden am Mittwochabend mit dem Stichwort „Feuer Bauernhof“ zu einem Hof in Vehlingen alarmiert. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Tannenbäume eingesammelt

Früh unterwegs am vergangenen Samstag waren die Löschzüge der Feuerwehr samt Jugendfeuerwehr. Es galt die Tannenbäume im Stadtgebiet einzusammeln. Nach einem langen Tag war das Stadtgebiet um etwa 17 Uhr von den ausgedienten Tannenbäumen befreit. Es waren insgesamt zirka 70 Personen (Jugendfeuerwehrleute, aktive Kameraden aller drei Löschzüge und externe Helfer) an der Aktion beteiligt.

Die Jugendfeuerwehr möchte sich herzlich bei allen Bürgern für die erhaltenen Spenden bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an die „externen“ Helfer, an das DRK/JRK und an diejenigen Personen/Firmen, die die Traktoren und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt haben.