Isselburg: Kreisjugendamt sucht weitere Tagesmütter

Isselburg Um eine familiennahe Betreuung für die ganz Kleinen bieten zu können, sucht das Kreisjugendamt weitere Tagesmütter für Isselburg.

Tagesmütter sind gefragt. Die flexible und familiennahe Betreuungsform kommt eben gut an. "Auch im Bereich Isselburg", sagt Claudia Keil vom Kreisjugendamt Borken. Um Eltern diese Betreuungsform zu ermöglichen, werden immer neue Tagesmütter und -väter gesucht. So nun auch wieder für den Bereich Isselburg.

Wer Interesse hat, muss sich zunächst mittels einer vorherigen Weiterbildung auf die verantwortungsvolle Aufgabe gut vorbereiten. "Wer sich also dafür interessiert, als Tagesmutter bzw. -vater zu arbeiten, kann sich gerne bei uns im Kreisjugendamt melden", ruft Keil auf. Die Ansprechpartnerin für Isselburg ist Stephanie Niewerth und sie ist unter der Telefonnummer 02861/681-5259 zu erreichen.

Eine Tagesmutter erzählt von ihrer Arbeit

Eine, die den Schritt gewagt hat und nun als Tagesmutter arbeitet, ist Sylvia Daniels. Es ist winterlich kalt draußen, als sie mit ihren "warm eingepackten" Tageskindern vom Spazieren gehen zurück ins Haus kommt. Es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen und nachdem die Jacken am Haken hängen, geht sie gemeinsam mit Julius und Ben (Name geändert) ins eigens für die Betreuung eingerichtete Spielzimmer.

Als Tagesmutter übernimmt sie in ihren eigenen Räumlichkeiten die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Normalerweise betreut sie jeden Tag zwei bis drei Kinder, jetzt, in der Zeit des Lockdowns ist auch die Betreuung bei ihr deutlich "runtergefahren". Schnell vertiefen sich die beiden Kleinen ins Spielen.

Betreuung findet in kleinen Gruppen statt

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch die familienähnliche Betreuung in kleinen Gruppen mit maximal fünf Kindern aus und stellt ein gleichwertiges Angebot zum Besuch einer Kindertageseinrichtung dar. Sie bietet eine flexible und individuelle Form der Kinderbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Es gibt immer die selbe, kontinuierliche Bezugsperson.

Sylvia Daniels ist seit 2015 Tagesmutter.

"Ich war zunächst in der Seniorenbetreuung tätig, dann benötigte meine Tochter für unser Enkelkind eine flexible Betreuung und wollte es nicht so früh in den Kindergarten geben", erzählt sie. "Über diese Anfrage bin ich auf die Tätigkeit der Kindertagespflege gekommen, habe mich weiterqualifiziert und dann auch andere Kinder betreut."

Qualifizierung vom 160 Stunden nötig

Sylvia Daniels ist gelernte Erzieherin und nutzte die Gelegenheit, in ihrem erlernten Beruf wieder mit Kindern zu arbeiten. Für die Qualifizierung zur Tagesmutter ist eine Weiterbildung über 160 Stunden nötig. "Sogar trotz meiner Erzieherausbildung habe ich viele neue Impulse für die Arbeit mit Kindern bekommen", sagt die Rhederin.

"Besonders gut hat mir der rege Austausch mit den anderen Teilnehmern und den Referenten gefallen. Jeder hatte ein offenes Ohr und wir konnten alles besprechen. Dies hat mir ein gutes Gefühl und viel Sicherheit gegeben." Zudem gebe es auch weiterhin viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

Flexibles Arbeiten

Was ihr an ihrer Tätigkeit so gefällt? "Es macht mir viel Freude, die Entwicklung der Kinder mitzuerleben. Ich mag die Unabhängigkeit und dass ich selbstständig bin, von Zuhause aus arbeiten kann und flexibel meine Arbeitszeiten einteilen kann", sagt Sylvia Daniels. Gerade diese Flexibilität wissen auch die Eltern, deren Kinder sie betreut, zu schätzen. "Meine ganze Familie nimmt Anteil an der Tagespflege, was auch die Tageskinder sehr genießen."

Gerade im Moment, in denen die Corona-Pandemie das Leben in vielen Bereichen einschränkt, fehlt Sylvia Daniels auch der Austausch: "Ich würde mir wünschen, dass nach Corona die Tageselterntreffen und der Austausch wieder persönlich weitergeführt werden können."

Hier gibt es mehr Informationen

Übrigens: Bei Bedarf kann die Kindertagespflege auch für über dreijährige Kinder als Ergänzung zur Betreuung in der Kindertageseinrichtung oder der Offenen Ganztagsschule stattfinden. Um Kindertagespflege in Anspruch nehmen zu können, stellen Eltern einen Antrag gem. § 23 SGB VIII. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung sind in der Kita und Kindertagespflege identisch. Weitere Informationen zur Kindertagespflege erhalten Sie auf der Internetseite des Kreises Borken www.kreis-borken.de/kindertagespflege.