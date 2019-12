Isselburg: Kolpingsfamilie ehrt am Gedenktag ihre Mitglieder

Mit einem guten Frühstück und beschenkt mit einem selbstgebasteltem Schutzengel begann für die Mitglieder der Isselburger Kolpingsfamilie der Kolpinggedenktag. „Es freut mich, dass ich heute fünf neue Mitglieder in die Gemeinschaft der Kolpingsfamilie aufnehmen kann“, erklärte der Vorsitzende Bernie Meyer bei seiner Begrüßung, „so viele wie schon seit Jahren nicht mehr.“

Aber im Vordergrund stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Langjährige Mitglieder tragen und prägen eine Gemeinschaft und geben Kolping vor Ort ein Gesicht und eine Stimme, wusste Schriftführer Hermann-Josef Böink, der die Laudatio für die Geehrten verlas, zu berichten.

Die lebendige Gemeinschaft der Kolpingsfamilie Isselburg bereichert

„Vielleicht ist die Ehrennadel nun ein Ansporn, in Zukunft noch mehr Freunden zu erzählen, was euch an Kolping besonders gefällt“, meinte Böink, „denn ihr seid unsere Werbeträger und jeder einzelne von euch hat mit seiner langjährigen Treue die lebendige Gemeinschaft der Kolpingfamilie bereichert. Und zwar durch euer Dabeisein, durch so manche Mithilfe und nicht zuletzt durch eure ganz eigene Art des Redens, des Lachens, der Mimik und Gestik.“

Denn die Kolpingfamilie bringe sich aktiv ins Leben der Pfarrgemeinde und der Gemeinschaft ein. Nur auf die Basis zahlreicher Mitglieder könne sie vielfältige ehrenamtliche Arbeit leisten.

Hermann Nehring ist seit 60 Jahren Mitglied der Kolpingsfamilie

Seit 1959, also seit genau 60 Jahren, gehört Hermann Nehring der Kolpingsfamilie an. Obwohl er nicht gerne im Mittelpunkt stehe, nehme er an vielen Veranstaltungen teil und sei äußerst hilfsbereit, wenn er um Unterstützung gebeten werde, hieß es.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Georg Hakvoort geehrt, der jetzt seit vielen Jahren die Geschicke auf höherer Ebene lenkt als Vorsitzender des Bezirkes Bocholt. 40 Jahre dabei sind Bernhardine van Kronenberg und Paula Oostendorp. Beide gehören zu denen, die nicht gerne im Rampenlicht stehen und sich eher zurückhalten.

Karten für die Elferratssitzung sichern

Und auch im nächsten Jahr hat sich die Kolpingsfamilie Isselburg wieder eine Menge vorgenommen. So steht unter anderem eine Winterwanderung an, Radtouren werden angeboten, Gemeindefrühstücke ausgerichtet, Altmetall und Altkleider gesammelt, am Palmsonntag die Agavefeier veranstaltet, in Kevelaer die Wallfahrt mit eröffnet und eine der Höhepunkte ist sicherlich der Kolpingkarneval und die Elferratssitzung in Herzebocholt.

Karten für die Elferratssitzung gibt es am 26. Januar 2020 zwischen 12 und 14 Uhr im Pfarrzentrum Bartholomäus in Isselburg zu kaufen.