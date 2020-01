Isselburg: Kolpingsenioren stellen Jahresprogramm vor

Wenn Menschen das Seniorenalter erreicht haben, dann ändern sich auch oft die Interessen und Ansprüche. Freizeitaktivitäten für Senioren sind zumindest auf dem Lande nicht mehr so üppig gesäet. Es kommt aber auch vor, dass jemand seinen Partner verliert und dann kehrt oft die Einsamkeit in das Leben des Zurückgebliebenen ein.

Über 30 Personen sind meistens dabei

Die Isselburger Kolpingsfamilie hat vor über 30 Jahren vielleicht auch aus diesem Grund die Kolping-Seniorengruppe ins Leben gerufen. Mittlerweile gehören 53 Senioren dieser Gruppe an und einmal im Monat werden verschiedene Aktivitäten angeboten, an denen im Schnitt 30 bis 35 Personen teilnehmen.

Jetzt trafen sich diese im Mehrzweckraum des St. Elisabeth-Haus, um auf das Jahr 2019 zurückzublicken. Zudem wurde mitgeteilt, welche Aktivitäten im Jahr 2020 auf dem Programm steht. Ganz nebenbei, aber ebenso wichtig: Die Senioren konnten einen gemütlichen Nachmittag zusammen verbringen.

Resonanz ist nach wie vor groß

„Ich bin froh, dass das, was wir vor über 30 Jahren ins Leben gerufen haben, auch noch heute Anklang findet,“ meinte Paul Kamps, einer der Mitbegründer der Gruppe, „und die Resonanz immer noch so groß ist.“

Unter anderem war man gemeinsam zum Kegeln gefahren, verbrachte gemütliche Nachmittage bei Kaffee, Kuchen und Vorträgen und fuhr mit dem Fahrrad die Wasserburg in Anholt an. Das Handwerkermuseum in Bocholt wurde besucht und im Sommer gab es ein Sommerfest mit Jubilarfeier. Einer der Höhepunkte war die grenzüberschreitende Fahrt durch die Düffel mit Gänsebesichtigung oder auch der Adventsnachmittag mit Diakon Michael Scholz. Und ein Weinfest ist auch noch gefeiert worden.

Rückblick und Filmnachmittag

„Es macht mir viel Freude, die Veranstaltungen gemeinsam mit meinem Leiterteam zu planen und durchzuführen“, gestand Marga Oymanns und das zeige dann auch wieder die Programmplanung für das neue Jahr, welches am Mittwoch bereits mit dem Rückblick und einem Filmnachmittag begonnen hatte. Am 5. Februar geht es zum Kegeln nach Rees, ein Spielnachmittag ist für den März geplant, mit dem Frühlingssingen im April wird der Frühling gelockt und im Mai findet die Wallfahrtseröffnung in Kevelaer statt.

Fahrt zum Glasmuseum

Ebenfalls im Mai referiert Caroline Meyer über Naturheilkunde und die Kraft der Edelsteine und im Juni steht eine Fahrt zum Glasmuseum nach Coesfeld/Lette an. Es folgt noch eine Fahrradtour zum Hof Klein-Heßling nach Anholt, das Sommerfest im August, die Firma e.comfort mobile in Isselburg wird besichtigt, auch steht wieder ein Weinfest auf dem Programm gefolgt von einem Filmnachmittag und im Dezember treffen sich die Senioren wieder zur Adventfeier.

Lob für die Veranstaltungen

Ein buntes Programm, bei dem jeder sicherlich etwas findet, was ihn interessiert und Freude bereitet. Da ist sich auch Berni Schmitz sicher, die seit zehn Jahren den Kolpingsenioren angehört. „Es ist immer gemütlich und gesellig“, erklärte sie ihre regelmäßige Teilnahme, „und es werden tolle Veranstaltungen angeboten.“

>>> Kontakt zum Leitungsteam

Wer Lust hat, sich den Kolping-Senioren anzuschließen, der ist gerne gesehen und kann sich melden beim Leitungsteam unter 02874/893 oder 02874/29926.

Das Team der Kolping-Senioren besteht aus fünf Personen: Marga Oymanns, Angela Zimmermann, Rita Wehren sowie Cristel und Dieter Henn.