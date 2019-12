Auch 2019 schmücken die Kinder an Heiligabend wieder den Tannenbaum für die Tiere in der Anholter Schweiz.

Vehlingen. Am 24. Dezember lädt die Anholter Schweiz in Isselburg wieder zu „Kinder beschenken Tiere“ ein. Tierpfleger geht mit Geschenken durch den Park.

Isselburg: Kinder können Tiere an Heiligabend beschenken

Wie auch in den vergangenen Jahren, bescheren auch in diesem Jahr am Heiligen Abend die Kinder wieder die Tiere der Anholter Schweiz in Isselburg. Der Park öffnet dazu am Dienstag, 24. Dezember, um 10 Uhr seine Pforten.

Beladen mit vielen „Geschenken“ führt der Tierpfleger jeweils um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr seinen Bollerwagen durch den Wildpark. Vorbei an Otter, Wolf und Co., wo die Tiere schon warten, geht es weiter Richtung Dammwildwiese.

Weihnachtsbaum wird für die Tiere geschmückt

Zusammen mit den Kindern wird wieder der Weihnachtsbaum für die Tiere geschmückt. Hier freuen sich die Esel und Kamerunschafe auf das Futter, das die Teilnehmer am Eingang kostenlos mitbekommen haben. Anschließend will sich das Team der Anholter Schweiz mit den Gästen bei Kaffee, Kinderpunsch und einer Weihnachtsgeschichte auf den Heiligen Abend einstimmen.

Beide Führungen starten am Eingang des Wildparks. Es gelten die normalen Eintrittspreise. Einlass an diesem Tag ist bis 14 Uhr. Während der Weihnachtsferien ist der Wildpark täglich (außer am 25. Dezember) ab 10 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 16 Uhr.