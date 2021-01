Isselburg: Feuerwehr rückt zu 3 Einsätzen nach Heelden aus

Ein Bild vom ersten Einsatz des Tages: An der Kreuzung B67/Dekkers Waide brannte ein Fahrzeug. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der PKW dann auch in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit zwei C-Rohren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. verletzt wurde niemand. Die Einsatzdauer betrug ungefähr anderthalb Stunden.